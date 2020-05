Tesla hatte Ende 2017 überraschend den Nachfolger seines ersten Elektroautos präsentiert. Anders als der ursprüngliche, auf Karosseriekomponenten des britischen Sportwagenbauers Lotus aufbauende „Roadster“ soll die zweite Generation komplett intern entwickelt werden. Auch bei der Leistung will Tesla in neue Regionen vorstoßen. Der Marktstart des Batterie-Boliden dürfte allerdings noch auf sich warten lassen.

Eigentlich sollte der neue Roadster schon 2020 eingeführt werden. Einen konkreten Termin gibt es jedoch bis heute nicht, Firmenchef Elon Musk hat im letzten Jahr zudem anderen Neueinführungen von Tesla höhere Priorität eingeräumt. In einem Interview mit dem US-Comedian und -Podcaster Joe Rogan deutete Musk jetzt an, dass der Roadster später auf den Markt kommt.

Von Rogan auf den Elektro-Supersportwagen angesprochen sagte Musk, dass vor dem nächsten Roadster andere Projekte im Mittelpunkte stünden: der Hochlauf des Mittelklasse-SUV Model Y, der Fertigungsbeginn in der geplanten europäischen „Gigafactory“ nahe Berlin, der Ausbau der China-Fabrik in Shanghai sowie der E-Lkw Semi und der Pickup „Cybertruck“.

Erste Fahrzeuge aus Teslas Berliner Elektroauto-Werk, der Semi und auch der Cybertruck werden erst für nächstes Jahr erwartet. Nach der jüngsten Aussage von Musk dürfte der Roadster also frühestens 2021, möglicherweise auch erst ab 2022 in die Serie gehen. Musk bezeichnete das Modell in dem Podcast-Interview als „Nachtisch“. Es ergebe Sinn, den zwei Jahre später vorgestellten Cybertruck davor zu bringen. Letzterer hat trotz seinem polarisierenden Design bereits Hunderttausende Kaufinteressenten.

Bei der Präsentation des Roadster 2 hatte Musk beeindruckende Leistungswerte versprochen. So soll etwa in unter zwei Sekunden von 0-60 mph (0-97 km/h) und weiter bis über 400 km/h beschleunigt werden können. Später hieß es, dass es sich bei dem angekündigten Modell nur um die Basisversion handeln werde. Demnach soll es noch potentere Ausführungen geben, darunter mit Schubdüsen des von Musk gegründeten Raumfahrtunternehmens SpaceX.

Auch bei der Reichweite des Roadster will Tesla mit 1000 Kilometer mit einer Ladung glänzen. Dazu ist ein Batteriepaket mit 200 kWh oder mehr Kapazität vorgesehen. Der Preis für den Super-Stromer aus Kalifornien entspricht der in Aussicht gestellten hohen Leistung: Mindestens 250.000 Dollar (ca. 230.000 Euro) werden fällig.