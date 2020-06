Jaguar ist 2018 mit dem I-Pace unter den etablierten Premium-Herstellern bei Elektroautos vorgeprescht, weitere neue Stromer sind in Arbeit. Die Briten bestätigten jetzt, auch besonders sportliche Modelle ihrer Batterie-Wagen zu planen – allerdings bis auf weiteres nichts vom I-Pace.

Michael Van der Sande verantwortet bei Jaguar die für Einzelanfertigungen und Sondermodelle zuständige Abteilung Special Vehicle Operations (SVO). Im Gespräch mit AutoExpress sagte er, dass der Bereich in den nächsten Jahren sein erstes Elektroauto auf die Straßen bringen werde. Obwohl SVO den I-Pace für die nach zwei Jahren auslaufende Elektro-Rennserie eTROPHY umgerüstet hat, wird diese Baureihe zunächst nicht in Serie getunt.

„Wir werden elektrifizierte Versionen unserer Autos bauen, rein elektrisch sowie als Plug-in-Hybride“, so Van der Sande zu AutoExpress. „Der I-Pace ist nicht Teil davon. Es gibt diverse andere Dinge, an denen wir arbeiten, über die wir nicht sprechen können – aber wir sind sehr interessiert an der Elektrifizierung. Das ist der Grund, warum wir bei der eTROPHY aktiv geworden sind.“

Jaguar hat im Mai verkündet, die 2018 im Rahmen der FIA Formel E eingeführte eTROPHY nach dem Finale der laufenden, aktuell wegen dem Coronavirus unterbrochenen Saison nicht weiterzuführen. Die nur mit dem SUV-Crossover I-Pace bestückte Rennserie habe in ihren zwei Jahren wertvolle Erkenntnisse für Serienfahrzeuge geliefert, betonte das Unternehmen. So sei Ende letzten Jahres die Praxisreichweite des I-Pace mit einer kostenlosen Software-Aktualisierung um 20 Kilometer gesteigert worden.

„Der Technologie-Transfer, das Erlernte kommt diesem und anderen Autos zugute, aber wir planen im Moment keinen SVR I-Pace“, erklärte Van der Sande. AutoExpress vermutet, dass dies an der eigenständigen Plattform des SUV-Crossover liegt. Weitere Elektroautos des Jaguar-Land-Rover-Konzerns bauen auf der neuen, für Verbrenner, Hybride und Voll-Stromer konzipierten Architektur MLA (Modular Longitudinal Architecture) auf.

Das erste Modell auf der MLA wird die nächste Generation des Jaguar-Flaggschiffs XJ. Die neue Limousine startet exklusiv als Elektroauto und soll in diesem Jahr vorgestellt werden. Ob für dieses Modell eine SVR-Version geplant ist, bleibt abzuwarten. Als weitere kommende MLA-Fahrzeuge mit Elektroantrieb gelten das dynamische SUV Jaguar J-Pace und ein Crossover der Geländewagenmarke Land Rover. Auch für diese Baureihen könnte es potente SVR-Ausführungen geben.