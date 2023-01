Jaguar wertet I-Pace im Modelljahr 2024 im Detail auf

Jaguar stellt das neue Modelljahr seines Elektro-Crossovers I-Pace vor. Die Briten werten ihren bisher einzigen Vollstromer im Detail auf, dazu gehören ein verfeinertes Design, mehr Ausstattungsmöglichkeiten, „R-Dynamic“-Modelle und Satin-Lackierungen in zwei Metallic-Farbtönen. Die Antriebstechnik des 2018 gestarteten Modells bleibt unverändert.

Der neugestaltete Frontgrill mit dem schwarz-silbernen Jaguar-Emblem verzichtet auf das bisherige schwarzglänzende Rautenmuster und zeigt stattdessen eine glatte, geschlossene Form in Atlasgrau. Auch die vertikalen Blenden an den Seiten der unteren Kühlluftöffnungen sind in dieser Farbe gehalten. Die Zierleisten des vorderen Stoßfängers, die unteren Türzierleisten sowie der Heckdiffusor sind jetzt in Wagenfarbe statt in glänzendem Schwarz ausgeführt.

Alle I-Pace-Modelle mit 22-Zoll-Rädern tragen künftig einen dezenten Heckspoiler auf der Gepäckraumklappe. Das serienmäßige „Black Pack“ ergänzt das Design-Update mit Frontgrilleinfassung, Fenstereinfassungen, Außenspiegelkappen und Heck-Emblemen in glänzendem Schwarz. Optional ist das Panoramadach jetzt auch in Kontrastlackierung erhältlich. Passend zur geschwungenen Glasscheibe ist der hintere Teil des Dachs – bisher in Wagenfarbe – dann ebenfalls in Schwarz ausgeführt.

Die angebotenen Serienräder des I-Pace sind nun allesamt diamantgedreht. Die 22-Zöller sind auf Wunsch mit selbstdichtenden Ganzjahresreifen erhältlich. Angetrieben wird der Wagen weiter von zwei in die Vorder- und Hinterachse integrierten E-Maschinen, die eine Systemleistung von 294 kW (400 PS) erzeugen, das maximale Drehmoment liegt bei 696 Nm. In 4,8 Sekunden beschleunigt der Brite aus dem Stand auf Tempo 100 und fährt weiter bis 200 km/h.

Die 90-kWh-Lithium-Ionen-Batterie ermöglicht dem I-Pace eine Reichweite von 469 Kilometern im WLTP-Zyklus. Beim Stromziehen an öffentlichen Schnellladesäulen sind bis zu 100 kW Ladeleistung möglich, von null auf 80 Prozent der Speicherkapazität vergehen 40 Minuten. An einer dreiphasigen 11-kW-Wallbox lässt sich das Elektroauto in achteinhalb Stunden vollladen.

Die aktualisierte Remote App von Jaguar ist jetzt laut dem Unternehmen einfacher zu bedienen. Nutzer können den Ladevorgang mitverfolgen oder die beim aktuellen Ladezustand mögliche Reichweite abfragen.

Der I-Pace des Modelljahres 2024 kann in Deutschland ab sofort bestellt werden. Die Preise beginnen bei 92.400 Euro.