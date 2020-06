Volkswagen hat Ende Mai zwei weitere Pfeiler seiner Zukunftsstrategie bekanntgegeben. Zum einen verstärkt der Wolfsburger Autokonzern seine Elektro-Offensive in China. Außerdem wird die Kooperation mit dem US-Hersteller Ford vertieft.

Der Anteil bei JAC Volkswagen, einem Joint Venture für Elektromobilität, soll erhöht werden, teilte Volkswagen mit. Dafür würden rund eine Milliarde Euro investiert. In diesem Betrag enthalten sei die Übernahme von 50 Prozent von JAG, der Muttergesellschaft des Volkswagen-Partners JAC, und eine Erhöhung der Anteile an JAC Volkswagen von 50 auf 75 Prozent, wodurch die Kontrolle über das Management erlangt wird. Die Kapitalerhöhung ebne Volkswagen den Weg für den Ausbau der Elektro-Modellpalette und Infrastruktur.

Darüber hinaus will Volkswagen rund eine Milliarde Euro in eine Beteiligung am Batteriehersteller Gotion High-Tech investieren und mit 26 Prozent zum größten Aktionär des Unternehmens werden. Die Transaktion soll bis Ende 2020 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen.

Die Partnerschaft mit Gotion High-Tech ermögliche es Volkswagen, das Know-How im Bereich Batterien auszubauen. Gotion decke die ganze Batteriewertschöpfungskette von der Rohstoffgewinnung über Entwicklung und Produktion sowie Recycling durch verschiedene laufende und zukünftige Projekte ab. Die Vereinbarung habe keine Auswirkungen auf laufende Verträge mit anderen Batterielieferanten.

„Zusammen mit starken und verlässlichen Partnern baut Volkswagen seine E-Offensive in China weiter aus“, erklärte Volkswagen-Vorstandschef Herbert Diess. „Das Segment der Elektroautos wächst schnell und bietet großes Potenzial für JAC Volkswagen. Durch unsere strategische Beteiligung an Gotion treiben wir auch in China aktiv die Entwicklung der Batteriezelle voran.“

Vertiefte Kooperation mit Ford

Volkswagen hat 2019 mit Ford eine enge Kooperation bei Elektroautos und Selbstfahr-Technologie vereinbart. Auch bei leichten Nutzfahrzeugen und mittelgroßen Pick-ups sind gemeinsame Projekte vorgesehen. Nun sollen Verträge für kommende Vorhaben unterschrieben werden. Die Planungen sehen vor, dass im ersten Schritt drei Projekte in den Bereichen Elektrifizierung und Nutzfahrzeuge realisiert werden. Die Vereinbarungen umfassen folgende Projekte:

Der Modulare E-Antriebsbaukasten (MEB) von Volkswagen wird von Ford für ein Modell in Europa genutzt.

Ford entwickelt einen mittelgroßen Pick-up, der von Volkswagen Nutzfahrzeuge in ausgewählten Märkten adaptiert wird.

In den beiden weiteren Fahrzeugprojekten ist Volkswagen Nutzfahrzeuge verantwortlich für die Entwicklung eines Stadtlieferwagens, während Ford die Planung für einenTransporter im Ein-Tonner-Segment übernimmt.

Weitere Projekte von Volkswagen und Ford sollen folgen, wie auch das Investment in das auf Software-Plattformen für autonomes Fahren spezialisierte Unternehmen Argo AI. Durch die Zusammenarbeit wollen beide Autokonzerne neue Technologien und Innovationen schneller auf den Markt bringen und ihre Werke effizienter auslasten.