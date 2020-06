Am 2. Juni wollten Vertreter der deutschen Autoindustrie und Politik eigentlich einen weiteren „Autogipfel“ abhalten. Bei einem Treffen Anfang Mai konnten sich die Teilnehmer nicht auf konkrete Anreize verständigen, um den wegen dem Coronavirus eingebrochenen Neuwagenabsatz wiederzubeleben. Der Juni-Termin wurde nun abgesagt, neue Förderungen für den Autokauf könnte es bald aber trotzdem geben.

Dass der Autogipfel im Kanzleramt am Dienstag nach Pfingsten ausfällt, hatte der Branchenverband VDA vor wenigen Tagen bestätigt. „Die Regierung hat erst noch internen Abstimmungsbedarf für den Koalitionsausschuss am gleichen Tag. Deswegen findet der Termin nicht wie geplant statt“, sagte Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), am Donnerstag der Bild. „Die Frage nach einem Konjunkturimpuls für die Automobilindustrie ist dort aber weiter auf der Agenda.“

Müller plädierte erneut für Kaufprämien für die Autobranche, die in der Coronavirus-Krise unter Absatzeinbrüchen leidet. „Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie werden durch die Stärke unseres Sozialstaates noch verdeckt: Für mehr als zehn Millionen Menschen wurde Kurzarbeit beantragt. Offenbar ist diese Dramatik der Lage noch gar nicht allen bewusst“, so Müller.

Laut Medien soll es tatsächlich neue Anreize geben: Das Bundeswirtschaftsministerium wolle im Rahmen eines geplanten Konjunkturpakets Regierungsvertretern zufolge Autokäufe bis zum Jahresende mit fünf Milliarden Euro ankurbeln. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters, nach Information des Spiegel trifft dies zu.

Ein Konzept des CDU-geführten Ministeriums sieht der Reuters-Meldung nach Kaufprämien sowohl für Elektroautos, Diesel und Benziner gestuft nach Emissionen vor. Vorgesehen sein soll eine Basisprämie, auf die es dann je nach CO2-Ausstoß einen Aufschlag gibt. Dazu der Spiegel: „Für die Effizienzklasse B, die etwa von drei Vierteln der Neuwagen erreicht wird, sind 2500 Euro vorgesehen. Wird die Effizienzklasse A erreicht, kommt ein weiterer Aufschlag von 500 Euro hinzu. Die Effizienzklasse wird nach CO2-Ausstoß und Gewicht des Fahrzeugs berechnet. Wagen, die teurer sind als 77.350 Euro, werden von der Prämie ausgeschlossen.“

Bei Elektroantrieben sind laut Reuters weitere Prämien geplant: Für Plug-in-Hybridfahrzeuge soll es 750 Euro zusätzlich geben, für Elektroautos 1500 Euro. Plug-in-Hybride werden seit einigen Monaten über den „Umweltbonus“ bereits mit bis zu 4500 Euro gefördert, für reine Stromer gibt es bis zu 6000 Euro. Während die Union dem Spiegel zufolge geschlossen für neue Kaufprämien in dieser Form ist, soll es aus der SPD Widerstand geben. Wann mit einer Entscheidung zu diesen und weiteren möglichen Konjunkturimpulsen zu rechnen ist, ist nicht bekannt.