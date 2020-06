Tesla will weiter auf klassische Werbung verzichten

Elektroautobauer Tesla verzichtet seit seiner Gründung auf klassische, bezahlte Werbung. Der bisherige Erfolg wurde vorrangig durch sogenanntes Word-of-Mouth-Marketing vorangetrieben, also die Empfehlung der Marke und ihrer Produkte durch zufriedene Kunden und Fans. Das könnte sich demnächst ändern.

Die Aktionäre von Tesla werden im Juli bei der Jahreshauptversammlung abstimmen, ob das Unternehmen seine Stromer in Zukunft aktiver bewerben wird. Angestoßen hat dies der Kleinaktionär James Danforth: Er regt an, dass mindesten 50 Dollar je produziertem Auto für das Schalten von Anzeigen für die Produkte von Tesla eingesetzt werden. „Werbung kann den Markenwert, die Produktbekanntheit und das Interesse steigern“, zitieren Medien aus einem Schreiben von Danforth. Man könne damit zudem von Wettbewerbern oder Kritikern gestreuten Falschinformationen entgegenwirken und Tesla so in einem besseren Licht erscheinen lassen, glaubt der Aktionär.

We don’t buy advertising — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2019

Tesla-Chef Elon Musk ist erklärter Gegner von bezahlter Werbung und den in der in Autobranche sonst üblichen Marketingmethoden. Er investiert lieber mehr Geld in die Optimierung des Tesla-Produktangebots und -Service. Musk ist wesentlich dafür verantwortlich, dass der US-Hersteller nicht auf Werbung angewiesen ist: Die von ihm in den sozialen Netzen gemachten Äußerungen und Ankündigungen sorgen immer wieder für weltweite Aufmerksamkeit. Allein bei dem rege von Musk genutzten Kurznachrichtendienst Twitter folgen ihm fast 35 Millionen Menschen.

Ganz auf Werbeaktionen verzichtet allerdings auch Tesla nicht. So fahren etwa die NASA-Astronauten auf dem Weg zu den Raketen von SpaceX – eine weitere Unternehmung von Musk – in Teslas großem SUV Model X. Bereits 2018 beförderte SpaceX das erste Tesla-Modell „Roadster“ im Rahmen eines Tests in den Weltraum. Unter anderem auf dem Videoportal YouTube finden sich professionell produzierte Image- und Erklärfilme von Tesla, hinzu kommen zahlreiche hochwertige Bilder der vertriebenen Elektroautos und sonstigen Produkte.

Die Tesla-Führung ist weiter gegen traditionelles Marketing. In einer aktuellen Stellungnahme heißt es dazu: „Wir begrüßen das Feedback von Aktionären, wir glauben aber auch, dass wir ein erfahrenes Management-Team haben, das am besten dazu geeignet ist, den täglichen Geschäftsbetrieb festzulegen, darunter unsere Vertriebs- und Marketingmaßnahmen sowie Ausgaben.“