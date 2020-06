Bei BMW ist ein Facelift für die 5er-Limousine in der leistungsstarken Ausführung der Tochter BMW M in Arbeit. Während dieses Modell wie bisher als reiner Verbrenner auf die Straßen kommen soll, wird die nächste, komplett neue Generation laut einem Bericht elektrifiziert.

Das britische Car Magazine will erfahren haben, dass BMW den M5 später als teilelektrischen sowie exklusiv batteriebetriebenen Wagen anbieten will. Das Modell würde damit der erste exklusiv mit Elektrotechnik erhältliche Sportwagen der Submarke. Auf den Markt kommen soll der potente Stromer im Jahr 2024.

Die Version mit Plug-in-Hybrid-System wird laut dem Bericht den gleichen Allradantrieb wie die M-Variante des kommenden großen SUV-Coupé X8 nutzen. Diese soll einen V8-Benzinmotor mit E-Maschinen für eine Systemleistung von um die 760 PS kombinieren. Der rein elektrische M5 soll für Höchstleistung von neuester Batterie-Technologie mit Energie versorgt werden. Die Kapazität des Energiespeichers könnte bei bis zu 135 kWh liegen, die Reichweite bei bis zu 700 Kilometern gemäß WLTP-Norm. Zur Einordnung: Teslas Premium-Limousine Model S kann aktuell auf 100 kWh für bis 610 Kilometer am Stück zurückgreifen.

Von Null auf Hundert soll es im strombetriebenen M5 in 2,9 Sekunden gehen, heißt es weiter. Dazu würden zwei 250-kW-Elektromotoren am Heck sowie eine ebenso starke E-Maschine vorne insgesamt 750 kW (1020 PS) erzeugen. Zunächst soll der Elektro-M5 mit 400-Volt-System ausgeliefert werden, später dann wie Porsches Elektro-Sportlimousine Taycan mit 800-Volt-Technik. Als Ladeleistung sind laut Car Magazine bisher von Serienfahrzeugen unerreichte 350 kW geplant, damit ließe sich – etwa an den Säulen des deutschen Anbieters Ionity – in unter zehn Minuten Strom für 100 Kilometer in die Akkus pressen.

Dass BMW auch die Elektrifizierung des 5er vorantreibt, hat das Unternehmen im letzten Jahr mit der Vorstellung des Prototyp „Power BEV“ bestätigt. Offiziell wurden bisher aber nur das Kompakt-SUV iX3, die Mittelklasse-Limousine i4 sowie der Technologieträger iNext mit reinem E-Antrieb angekündigt. In wenigen Jahren soll zudem der 7er auch als Elektroauto gebaut werden.

2023 will BMW 25 E-Modelle auf der Straße haben, mehr als die Hälfte davon sollen vollelektrisch fahren. Als Grundlage dienen neue, flexible Architekturen, mit denen ein Modell mit klassischem Verbrennungsmotor sowie rein oder teilelektrisch angetrieben werden kann.