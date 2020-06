Der Deutschland-Chef von Ford Gunnar Herrmann hat in einem ausführlichen Interview mit der Frankfurter Allgemeine Zeitung über die aktuelle Situation der Automobilbranche gesprochen. Dabei gab er Einblicke in das aktuelle Denken des Konzerns mit Blick auf die Elektromobilität.

Politik und Autohersteller beraten Anfang Juni über neue Prämien für den Autokauf, da das Geschäft der Branche infolge der Coronavirus-Pandemie eingebrochen ist. Einige setzen sich für die Subvention nur von Elektroautos ein, die mit dem „Umweltbonus“ seit einigen Monaten bereits mit bis zu 6000 Euro bezuschusst werden. Die Förderung der Elektromobilität sei „grundsätzlich eine gute Idee“, sagte Herrmann. Eine weitere Erhöhung der Zuschüsse würde jedoch für eine Schieflage in den unteren Preissegmenten sorgen, weil keine Margen mehr erzielt werden könnten.

„Mittel- und langfristig“ gehöre dem Elektroauto die Zukunft, so der Ford-Manager – aktuell fehle aber noch die Infrastruktur für den massenhaften Einsatz. Die Energieversorger würden zwar flächendeckend Ladepunkte aufbauen wollen, die Investitionen stünden aber noch aus. Zudem werde Strom teurer – das sei auch ein Problem für die Produktion. „Die EEG-Umlage in Kombination mit der Corona-Krise ist Gift für energieintensive Produktionen. Allein an unserem Standort Köln verdoppeln sich die Stromkosten“, erklärte Herrmann.

Man müsse das Elektroauto „sinnvoll fördern“, dürfe gleichzeitig der Verbrenner-Technologie aber „nicht komplett die Luft abschnüren“. Die Transformation der Branche benötige Planungssicherheit, kurzfristige Änderungen würden nicht helfen. „Den Umschwung durch noch höhere Subventionen noch schneller zu erzwingen wird nicht funktionieren“, glaubt Herrmann. „Man muss in einem größeren Zeitfenster denken. Und, wie gesagt, der Hochlauf der Elektroauto-Infrastruktur geht nicht schnell genug.“

„Wir müssen den Gleitpfad zum Elektroauto wieder mit der Realität synchronisieren und dann beschleunigen“, so Herrmann weiter. Die EU macht den Herstellern im neuen Jahrzehnt strengere CO2-Vorgaben, der Einbruch beim Verkauf von effizienteren Neuwagen erschwert die Zielerreichung. „Die Strafen, die 2021 für 2020 fällig würden, müssten ausgesetzt werden“, sagte der Ford-Manager. Er betonte, dass der US-Hersteller das durch die Corona-Krise unverschuldet Versäumte in den Folgejahren aufholen wolle.

„Wir elektrifizieren alle Modellreihen“

Ford hat derzeit kein Elektroauto für den Volumenmarkt im Programm. In diesem Jahr ist zunächst die Einführung des neuen Batterie-SUV Mustang Mach-E vorgesehen, ein erschwinglicheres Kompaktmodell mit Technik von VW ist erst in drei Jahren geplant. Bis sich Elektroautos im Massenmarkt etablieren, setzt Ford insbesondere auf Hybride. In diesem Jahr werde man in Europa 14 E-Modelle auf den Markt bringen, kündigte Herrmann an. „Wir elektrifizieren alle Modellreihen inklusive unserer Nutzfahrzeuge. Und das zu vertretbaren Kosten.“

Neben nur mit Batterie betriebenen Modellen und Hybriden kann sich Fords Deutschland-Chef auch mit Wasserstoff arbeitende Brennstoffzellen-Stromer vorstellen, allerdings vor allem in Nutzfahrzeugen – „im Personenwagen auf Sicht nicht“. Das Ziel von Ford sei weiter, bezahlbare Autos zu liefern. Das Angebot an Elektroautos werde dazu gestaffelt. „Wer nicht die größtmögliche Reichweite haben muss, nimmt kleinere Akkus und damit das günstigere Auto. Die Kaufentscheidung wird sich viel stärker am Nutzungsprofil orientieren“, meinte Herrmann.