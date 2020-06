Hinsichtlich der anstehenden Entscheidung über Autokaufprämien im Rahmen eines Corona-Konjunkturpakets fordern viele, lokal emissionsfreie Elektroautos zukünftig stärker als Benziner und Diesel zu fördern. Die Marktforschung Puls hat mit diesem Hintergrund eine Umfrage zu Kaufbarrieren und Marktpotenzialen von Voll-Stromern durchgeführt. Laut den 1041 Teilnehmern mangelt es Elektroautos weiter an Alltagstauglichkeit.

Trotz dem der Befragung nach vielversprechenden Kaufinteresse von mittlerweile 43 Prozent (52 % bei Jüngeren) haben es Elektroautos bisher nicht in den Massenmarkt geschafft. Mit Blick auf die Kaufbarrieren zeigt sich laut der Studie zunächst, dass Elektroautos bei der von den Kunden zugesprochenen Zukunftsträchtigkeit von 54 Prozent (2018) auf 39 Prozent (2020) Federn gelassen haben. Die Brennstoffzelle für mit Wasserstoff betriebene Stromer legte dagegen von 28 auf 41 Prozent zu.

Nach Ansicht der Umfrageteilnehmer wird die Elektroauto-Kauflust weiter von hohen Preisen (59 %), mangelnden Lademöglichkeiten (37 %) und geringen Reichweiten (26 %) gebremst. Für die etablierten Autobauer dürfte ernüchternd sein, dass Tesla als aus Kundensicht führende Elektroauto-Marke zuletzt auf 67 Prozent zulegte.

„Um das durch eine Prämie zusätzlich getriebene Interesse an Elektroautos in Käufer umzusetzen, müssen Automarken und Händler zunächst mit den Mythen und Bedenken gegenüber Elektroautos aufräumen“, meint Puls-Geschäftsführer Konrad Weßner. Darüber hinaus solle daran gearbeitet und vermittelt werden, dass und wie elektrische Pkw das Leben erleichtern und den Alltag vereinfachen. Derzeit würden lediglich 23 Prozent der deutschen Autokäufer Elektroautos Alltagstauglichkeit zusprechen.

Wenn Interessenten ihre Bedenken ablegen, kommt es nach Meinung von Weßner darauf an, „ihnen das Gefühl zu vermitteln, etwas für die Umwelt und das gute Gewissen zu tun“. Diese beiden Qualitäten würden der erstellten Studie zufolge 60 beziehungsweise 54 Prozent der Autokäufer Elektroautos zusprechen. Für jeweils 51 Prozent stünden Elektroautos für einen bewussten beziehungsweise modernen Lebensstil. Diese Argumente sollten im Verbund mit der in Aussicht stehenden Kaufprämie diesen Markt „zum Blühen zu bringen“, so die Marktforscher von Puls. Als weitere Treiber sollten aktiv Probefahrten angeboten und bezahlbare „Flatrates“ eingeführt werden.