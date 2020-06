Fiat hat den neuen, als Elektroauto entworfenen 500 zunächst in der limitierten Ausführung „La Prima“ als Cabrio angeboten. Diese Version des Kleinwagens ist nun nicht mehr verfügbar – dafür kann ab sofort die Fließheck-Variante des 500e La Prima bestellt werden. Ob auch von diesem Modell nur eine begrenzte Stückzahl auf die Straßen kommt, teilte der italienische Hersteller nicht mit.

Das 500e-Cabrio kostet in der Startedition mit erweiterter Ausstattung ab 37.900 Euro. Das jetzt erhältliche Fließheck gibt es für 34.900 Euro, auch hier ist eine Wallbox für das Laden zuhause im Preis inbegriffen. Der zentrale Unterschied der beiden Fahrzeuge ist das offene oder geschlossene Dach. Als Fließheck kommt der La Prima mit einem Panoramadach zu den Kunden. Ein weiteres Merkmal dieser Ausführung ist ein Heckspoiler.

Die Antriebstechnik ist beim Fiat 500e La Prima stets dieselbe: Der Elektromotor leistet 87 kW (118 PS) für eine Beschleunigung von 0 bis 50 km/h in 3,1 Sekunden. Der Sprint auf Tempo 100 dauert 9,0 Sekunden, maximal sind 150 km/h möglich. Die Energie für den Vortrieb stammt aus einer Batterie mit 42 kWh Kapazität, die eine Reichweite von 320 Kilometern gemäß WLTP-Fahrzyklus erlaubt. Laden lässt sich der neue 500e mit bis zu 85 kW via CCS-Standard. Im Idealfall soll sich an Schnellladestationen in fünf Minuten Strom für 50 Kilometer zapfen lassen. Für die Ladung bis 80 Prozent sind 35 Minuten nötig.

Als Alleinstellungsmerkmal in seinem Segment verfügt der 500e über Automatisierung auf Level 2: Er kann in Abhängigkeit von Objekten in seiner Nähe wie andere Pkw, Fahrradfahrer oder Fußgänger bremsen und beschleunigen. Die Technik hält den 500e außerdem in der Mitte der markierten Fahrspur. Hinzu kommen Geschwindigkeits- und Parkassistent sowie Toter-Winkel- und Müdigkeitswarner.

Im Innenraum zeigt sich der neue Fiat 500e unter anderem mit einem vernetzten Infotainmentsystem auf Basis von Googles Betriebssystem Android mit horizontalem 10,25-Touchscreen in der Mitte des Armaturenbretts. Die Anbindung von Smartphones wird sowohl über Android Auto wie Apple CarPlay unterstützt. Weiter offen ist, ab wann Fiats Elektro-Kleinwagen für den Massenmarkt ausgeliefert wird und welche weiteren Versionen geplant sind.