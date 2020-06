Die jetzt vom Bundeskabinett beschlossene „Nationale Wasserstoffstrategie“ soll als Grundlage für den Aufbau eines Marktes für Wasserstoff dienen und helfen, Deutschland zum Vorreiter in Wasserstofftechnologien zu machen. Wasserstoff sei entscheidend für die Dekarbonisierung deutscher Kernbranchen wie der Stahl- und Chemieindustrie, aber auch des Verkehrssektors. Wasserstofftechnologien könnten zudem ein zentrales Geschäftsfeld der Exportwirtschaft werden, teilte die Bundesregierung mit.

Zur Umsetzung und Weiterentwicklung der Wasserstoffstrategie werde eine „flexible und ergebnisorientierte Governance-Struktur“ geschaffen. Im Mittelpunkt stehe die Einrichtung eines Nationalen Wasserstoffrates, dessen Mitglieder bereits vom Bundeskabinett ernannt wurden. „Mit der Wasserstoffstrategie stellen wir die Weichen dafür, dass Deutschland bei Wasserstofftechnologien die Nummer 1 in der Welt wird“, sagte der Bundesminister für Wirtschaft und Energie Peter Altmaier. Wasserstoff werde ein Schlüsselrohstoff für eine erfolgreiche Energiewende sein.

„Die Nationale Wasserstoffstrategie wird Deutschland doppelten Schub verleihen – für den Klimaschutz und für die nachhaltige Erholung unserer Wirtschaft nach der Corona-Krise“, so Umweltministerin Svenja Schulze. „Grüner Wasserstoff bietet uns die Chance, Klimaschutz in den Bereichen voranzubringen, wo wir bisher noch keine Lösungen hatten, zum Beispiel in der Stahlindustrie oder im Flugverkehr.“ Die Strategie sei vor allem auf die Förderung von „grünem Wasserstoff“ ausgerichtet, betonte die Umweltministerin – „denn gut fürs Klima ist auf Dauer nur Wasserstoff aus 100 Prozent erneuerbaren Energien“. Für grünen Wasserstoff brauche es zusätzlichen grünen Strom, deswegen müsse und werde Deutschland die erneuerbaren Energien konsequent ausbauen.

Man gebe den Unternehmen nun einen klaren Rahmen vor und mache Investitionsentscheidungen planbar, erklärte Verkehrsminister Andreas Scheuer. Wasserstoff müsse für die Menschen erlebbar werden. Genau an dieser Stelle setze die Strategie an und nehme die gesamte Wertschöpfungskette in den Blick: „Technologie, Erzeugung, Speicherung, Infrastruktur und Anwendung in Fahrzeugen“.

Im Verkehr liege der Fokus der Nationalen Wasserstoffstrategie auf Bereichen, in denen batteriebetriebene Antriebslösungen technisch nicht sinnvoll und auch zukünftig gasförmige oder flüssige Kraftstoffe nötig sind, heißt es. Die Einführung von mit Wasserstoff betriebenen Brennstoffzellenfahrzeugen könne unter anderem im ÖPNV (Busse, Züge), im Straßenschwerlastverkehr (Lkw) oder in der Logistik (Gabelstapler, Flurförderzeuge) die E-Mobilität ergänzen und den Ausstoß von CO2 und anderen Luftschadstoffen „massiv senken“. Im Pkw-Bereich habe die Brennstoffzelle „gute Perspektiven“ im Einsatz auf langen Strecken. Wichtig bei alldem sei „ein massiver Ausbau des Wasserstoff-Tankstellen- und Leitungsnetzes“.

Die komplette Strategie ist hier abrufbar.