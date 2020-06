Das EHI Retail Institute, ein Forschungs- und Beratungsinstitut für den Handel, hat das Engagement der Branche in Sachen Ladeinfrastruktur für Elektroautos beleuchtet. Während des Einkaufs den Stromer zu laden, sei 2020 kein Einzelfall mehr, erklärten die Studienautoren nach der Befragung von 54 Handelsunternehmen. Die Nutzung und der Ausbau von Ladeinfrastruktur auf Parkflächen nehme Fahrt auf und werde den Handel weiter beschäftigen.

„Unsere Hochrechnung ergibt, dass rund 6.000 Verkaufsstellen mit mehr als 10 Stellplätzen kurzfristig mit einem Ladepunkt ausgestattet werden müssen, wenn das Gebäude-Elektromobiltätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) in Kraft tritt“, kommentierte Laura Fleischmann, Expertin für Energiemanagement, die Ergebnisse der EHI-Studie „Elektromobilität im Handel 2020“.

Nach der Untersuchung bieten rund 39 Prozent der Handelsunternehmen schon heute in ihrem Filialnetz mindestens eine Lademöglichkeit. Deutschlandweit sind es über 1000 Ladestationen. 44 Prozent der Händler haben an mehr als fünf Prozent ihrer unternehmenseigenen Parkplätze mindestens eine E-Auto-Ladestation eingerichtet. Diesen Anteil konnten in der Vorjahreserhebung des EHI nur halb so viele Unternehmen ausweisen.

29 Prozent der von dem Brancheninstitut befragten Handelsunternehmen bieten ihren Kunden derzeit noch keine Ladestationen für Elektroautos an, haben dies aber vor. Ganz konkret möchte fast die Hälfte (45 %) bis zum nächsten Jahr bis zu 10 erste oder weitere Ladestationen in ihrem Filialnetz errichten. Über 20 Prozent der Unternehmen planen mehr als 50 Ladestationen. Als wesentlichen Grund für den Ausbau der Ladeinfrastruktur nannten sie die damit angebotene Serviceleistung für die Kunden. Danach folgten als Gründe die Gesetzgebung sowie eine innovative Geschäftsstrategie.