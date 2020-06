VW hat den Zeitplan für den Start der Elektroauto-Familie ID. finalisiert: Ab dem 17. Juni könne in den meisten europäischen Ländern die auf 30.000 Fahrzeuge limitierte Edition „1st“ des Kompaktwagens ID.3 verbindlich bestellt werden, teilten die Wolfsburger mit. Die Auslieferung an die Frühbucher des Modells soll „Anfang September“ beginnen – VW hält damit sein Versprechen, im Sommer erste Kundenfahrzeuge zu übergeben.

Frühe Vorbesteller des ID.3 können zwischen zwei Optionen wählen: Die Auslieferung ihres ID.3 1st Anfang September, verbunden mit einer Mitgliedschaft im „ID.3 1st Mover Club“. Letzterer beinhaltet laut VW verschiedene Kundenvorteile sowie ein Softwareupdate für zwei ausstehende Digitalfunktionen zu Beginn des nächsten Jahres. Zum Marktstart im September werden die Funktion „App Connect“ sowie der Fernbereich des Head-up-Displays noch nicht aktiviert sein – wohl aufgrund von Schwierigkeiten mit der Software.

Geduldigere Frühbucher können bei Vertragsabschluss die zweite Option für ihren ID.3 1st wählen: einen Auslieferungstermin „im 4. Quartal 2020“. Bei dieser späteren Variante verfüge das Fahrzeug bei der Schlüsselübergabe über sämtliche Funktionen, verspricht VW.

„Für unsere ID.3-Frühbucher fällt endlich der lang erwartete Startschuss in Richtung emissionsfreiem Fahrspaß“, sagt Jürgen Stackmann, Vertriebsvorstand der Marke VW. „Als Dank für ihre Loyalität zur Marke und als Ausgleich für die lange Wartezeit bis zum beginnenden Bestellstart eröffnen wir für alle Pre-Booker, die ihren ID.3 1st bereits ab September fahren möchten, den ID.3 1st Mover Club.“

Mit der Öffnung dieser Community biete VW einen Erfahrungsaustausch unter den ersten ID.-Besitzern und auch einen direkten Draht zum Hersteller. Zum einen werde so direkt auf Kundenfragen eingegangen, zum anderen die gesammelten Alltagserfahrungen und Hinweise der ID.3-Erstfahrer für die Weiterentwicklung genutzt. „Als Dankeschön fahren alle 1st Mover im Leasing die ersten drei Monate lang ratenfrei“, so Stackmann.

Die Öffnung der generellen Bestellsysteme für ID.3-Modelle sei vier Wochen später geplant – so lange haben Frühbucher die Möglichkeit, Mitglied im 1st Mover-Club zu werden.

Der VW ID.3 1st

Der schon seit November letzten Jahres von den Bändern laufende ID.3 1st verfügt über die größere 58-kWh-Batterie der Baureihe für 420 Kilometer Reichweite gemäß WLTP-Norm. Angetrieben wird der Wagen von einem E-Motor an der Hinterachse. Dieser leistet 150 kW (204 PS) und liefert ein maximales Drehmoment von 310 Newtonmetern. Von Null auf Hundert geht es damit in 7,5 Sekunden, maximal sind 160 km/h möglich.

Der ID.3 1st kommt mit einem Ladeguthaben für ein Jahr inklusive und wird in drei festen Konfigurationen angeboten. Zudem können Kunden unterschiedliche Farben für Exterieur und Interieur auswählen. Als Preis für die Basisausstattung des ID.3 1st in Deutschland gibt VW „unter 40.000 Euro“ an. Darin inbegriffen sind Navigationssystem, Digitalradio, Klimaanlage mit 2-Zonen-Temperaturregelung, Sitz- und Lenkradheizung, Armlehnen vorn, schnelles Laden mit 100 kW Gleichstrom (DC) bzw. 11 kW Wechselstrom (AC) sowie 18-Zoll-Leichtmetallräder. „Light Assist“, Sprachbedienung, „ID. light“ im Interieur und weiteres sind ebenfalls serienmäßig an Bord.