Eine Auswertung des Marktforschungsunternehmens EUPD Research beleuchtet die unterschiedliche regionale Verfügbarkeit von öffentlichen Ladesäulen für Elektroautos. Die Verteilung der Strom-Tankstellen zeigt demnach deutschlandweit erhebliche Unterschiede.

Nach Angaben der Bundesnetzagentur sind aktuell deutschlandweit mehr als 13.000 registrierte Ladesäulen für Nutzer von Elektrofahrzeugen verfügbar. Laut einer Erhebung von EUPD können E-Auto-Fahrer beim Strom zapfen aus fast 300 unterschiedlichen mobilen Ladestromtarifen wählen. Zum Teil werde Energie auch kostenlos zur Verfügung gestellt, etwa bei Supermärkten oder Möbelhäusern.

Im Vergleich zum Vorjahr betrug die Wachstumsrate bei Ladesäulen gemäß der EUPD-Studie 60 Prozent. Die Ladeinfrastruktur muss dabei vor allem in den östlichen Bundesländern noch stark aufholen, wohingegen die westlichen und südlichen Bundesländer Vorreiterrollen einnehmen. Dies ist vor allem für die Tarifwahl mobiler Ladestromtarife entscheidend, da die besten Konditionen nicht überall in Deutschland an Ladesäulen verfügbar sind.

Die Anbieter Innogy, EnBW, SWM, Charge-ON und EWE Go stellen zusammen knapp ein Viertel aller hierzulande verfügbaren Ladesäulen, berichtet EUPD. Der Infrastrukturausbau sei allerdings regional unterschiedlich: EnBW treibe schwerpunktmäßig den Netzausbau in Baden-Württemberg voran, Innogy konzentriere sich auf Nordrhein-Westfalen und Charge-ON auf Niedersachsen. Die SWM Versorgungs GmbH sei mit 551 Ladesäulen Vorreiter in Bayern, besitze aber ausschließlich eigene Ladesäulen im Versorgungsgebiet Bayern.

Die regionalen Unterschiede in der Ladeinfrastruktur können durch Kooperationen und Verbünde ausgeglichen werden, welcher Tarif wann und wo abgerechnet wird, bestimmt aber meist der Betreiber selbst. „Dies macht die Transparenz der laufenden Kosten des mobilen Ladens umso schwieriger. Daher sollte die Ladesäulenverfügbarkeit während der Entscheidungsfindung zum mobilen Ladestromtarif eine erhebliche Rolle spielen“, rät EUPD. So habe beispielsweise Innogy ein großes E-Roaming-Netz aufgebaut, dem sich viele Betreiber angeschlossen haben. Einheitliche Kosten für das kooperierende Roamingnetz würden allerdings nicht bei allen Tarifanbietern gewährt oder nur zu bestimmten Zusatzbedingungen.

„Es zeigt sich, dass die Ladeverfügbarkeit neben den Tarifkosten einen erheblichen Einfluss auf die Wahl des mobilen Ladetarifs hat, je nachdem wo der Nutzer des Tarifs wohnt und laden möchte“, so Christine Koch von EUPD. „Bisher gibt es keinen Verbund oder Tarifanbieter, der einheitlich alle verfügbaren Ladesäulen vereint und mit dessen Karte oder ID man zu jeder Zeit gleichermaßen Zugang zu jeder Ladesäule in Deutschland erhält. Vor allem die regionalen Unterschiede gilt es in nächster Zeit anzupassen.“