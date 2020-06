Während die großen Hersteller ihre Bemühungen bei Elektroautos nach anfänglichem Zögern verstärken, wollen einige Autobauer mit kleinerer Zielgruppe und Produktion noch länger warten. Dazu gehört auch Bentley, der Start des ersten Voll-Stromers des Luxusanbieters könnte sich nun weiter in die Zukunft verschieben.

Die britische Marke teilte im Juni mit, 1000 Arbeitsplätze zu streichen – fast ein Viertel der Belegschaft. Die Maßnahme soll dabei helfen, die Verluste durch den Produktionsstopp wegen des Coronavirus und der daraus folgenden geringeren Verkäufe abzufedern. Man wolle sich zunächst in beidseitigem Einverständnis von Mitarbeitern trennen, könne Kündigungen durch das Unternehmen aber nicht ausschließen, hieß es.

Bis vor wenigen Monaten lief es bei Bentley noch sehr gut: Die Volkswagen-Tochter kehrte im letzten Jahr in die Gewinnzone zurück. Auch im ersten Quartal 2020 wurden schwarze Zahlen geschrieben und ein Rekordergebnis bei der Produktion erreicht. Nach der Pause infolge des Coronavirus stellt Bentley seit Mai wieder Luxuswagen her, auf das Jahr gesehen dürfte der Umsatz um 25 bis 30 Prozent unter dem von 2019 liegen, berichtet Automotive News.

Bentley hat 2019 mit dem Bentayga Hybrid sein erstes Modell mit teilelektrischem Antrieb eingeführt. Ein reines Elektroauto sollte 2025 kommen, die Einführung könnte sich aber um ein Jahr verschieben. „Die Zielsetzung ist weiter, 2025 das erste Batterie-Elektroauto zu haben, mit der Covid-19-Krise könnte es allerdings eine Verzögerung geben“, so Adrian Hallmark. Bentley habe mehr Geld verdienen wollen, um es in die nächste Generation seiner Modelle zu investieren. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie torpedieren die Pläne nun.

Dass Bentley frühestens in fünf Jahren ein exklusiv mit Strom betriebenes Auto anbieten will, wird mit dem aktuellen Stand der Technik begründet: Die meisten Kunden würden sich mit dem derzeit Möglichen – allem voran bei der Reichweite – nicht zum Kauf eines vollelektrischen Wagens bewegen lassen, glaubt das Management.

Bentley hat in den letzten Jahren bereits Entwürfe für Elektroautos vorgestellt, zuletzt Mitte 2019 den luxuriösen Grand Tourer EXP 100 GT. Der Einstieg in die reine E-Mobilität wird jedoch wohl in anderer Form erfolgen. Hallmark hat im Mai angedeutet, ein Elektroauto ähnlich dem I-Pace von Wettbewerber Jaguar zu planen. Ein vergleichbarer E-Auto-Crossover von Bentley würde aber radikaler ausfallen.