VW hat die zweite Generation des 2017 gestarteten Arteon vorgestellt. Der Mittelklasse-Pkw wird weiter als Fließheck-Limousine (Fastback) sowie erstmals auch in der Kombiversion Arteon Shooting Brake angeboten. Zur Antriebspalette gehört Plug-In-Hybrid-Technik. Die rein elektrische Reichweite soll so groß sein, „dass viele Fahrer des Arteon eHybrid und Arteon Shooting Brake eHybrid ihre täglichen Distanzen lokal emissionsfrei zurücklegen werden“.

Konkrete Details zu den elektrifizierten Varianten wurden noch nicht veröffentlicht. Der plug-in-hybride neue Golf GTE kombiniert einen 1,4-Liter-Turbobenziner mit 110 kW (150 PS) mit einer (85 kW/116 PS) E-Maschine und einer Lithium-Ionen-Batterie zu einer Höchstleistung von 180 kW (245 PS). Nur elektrisch sind 60 Kilometer nach der neuen WLTP-Norm möglich. Die Leistung des E-Arteon dürfte etwas niedriger als beim besonders sportlich ausgelegten Golf GTE ausfallen, die E-Reichweite in etwa gleich.

Mit einer maximalen Beinfreiheit im Fond von 1016 mm ist der Arteon laut VW Klassenbester. Der Shooting Brake bietet aufgrund seiner eigenständigen Dachpartie vorn und hinten ein Plus an Innenhöhe. Die Rücksitzlehne ist in beiden Modellen serienmäßig asymmetrisch umklappbar. Hinter der Rücksitzbank des Arteon Shooting Brake erschließt sich bei Beladung bis an die Rücksitzlehne und zur Höhe der Gepäckabdeckung ein 565 Liter großer Stauraum (Fastback: 563 l). Bis an die Lehnen der Vordersitze beladen steigt das Ladevolumen auf 1632 Liter (Fastback: 1557 l). Die Ladefläche ist maximal jeweils 2,09 m lang.

Zu den technischen Neuheiten des Arteon gehören die Assistenzsysteme, so ist erstmals optional der „Travel Assist“ erhältlich. Das System ermöglicht das teilautomatisierte Fahren über den Geschwindigkeitsbereich von 0 bis 210 km/h. Zentraler Bestandteil ist der Abstandsregeltempomat mit vorausschauender Geschwindigkeitsregelung. Die automatische Distanzregelung reagiert auf Tempolimits, Ortschaften, Kurven, Kreisverkehre und Kreuzungen mit entsprechenden Geschwindigkeitsanpassungen.

Zum Funktionsumfang des „Travel Assist“ gehören auch der Spurhalteassistent „Lane Assist“ mit Spurmittenführung sowie der Notbremsassistent „Front Assist“ mit Fußgängererkennung. Weiterentwickelt wurde die optionale Rückfahrkamera, die nun zusätzlich unter anderem einen „Cornerview“ – Erweiterung des Kamerabildes des Infotainmentsystems von 90 auf 170 Grad Weitwinkel – und eine „Anhängeransicht“ von oben auf die Deichsel für das Ankuppeln bietet.

Im Innenraum wirbt VW mit einer neu designten Cockpitlandschaft für den Arteon. Die Bedienung soll durch Touchslider für die Klimaautomatik und ein neues Multifunktionslenkrad mit Touchflächen erleichtert werden. Ebenfalls neu (gegen Aufpreis) verfügbar ist die nun kabellose Einbindung von Apps via „Apple CarPlay“ und „Android Auto“ sowie ein 700-Watt-Soundsystem von harman/kardon.

Zu den Preisen und dem Zeitplan für die Auslieferung des neuen Arteon und Arteon Shooting Brake schweigt sich VW noch aus.