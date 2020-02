VW stellt beim Genfer Auto-Salon im März neben dem neuen Golf GTI auch einen neuen Golf GTD sowie GTE vor. Letzterer ist die seit 2014 angebotene teilelektrische Variante der beliebten Baureihe. Die drei sportlichen Modelle teilen sich eine Design- und Ausstattungsphilosophie, beim Golf 8 sind GTI und GTE zudem erstmals gleich stark.

Der Plug-in-Hybridantrieb des Golf GTE besteht aus einem 1,4-Liter-Turbobenziner mit 110 kW (150 PS), dem Hybridmodul mit E-Maschine (85 kW/116 PS) und einem 6-Gang-DSG sowie einer neuen Lithium-Ionen-Batterie. Das System entwickelt eine Höchstleistung von 180 kW (245 PS) und ein Drehmoment von 400 Nm. Gegenüber dem Vorgänger deutlich vergrößert wurde die rein elektrische Reichweite: Sie beträgt jetzt statt 50 Kilometer gemäß NEFZ-Norm rund 60 Kilometer nach dem realitätsnäheren WLTP-Fahrzyklus. Das Reichweiten-Plus ergibt sich durch die verbesserte Aerodynamik des Golf und einen um 50 Prozent auf 13 kWh gesteigerten Energiegehalt der Batterie.

Rein elektrisch können mit dem Golf GTE bis zu 130 km/h gefahren werden. Für das überarbeitete Fahrwerk von GTE, GTI und GTD verspricht VW je nach Einstellung hohen Fahrkomfort bis maximale Dynamik. Der GTE startet bei ausreichend geladener Batterie stets elektrisch im „E-Mode“. Sinkt der Energiegehalt unter ein bestimmtes Niveau oder steigt die Geschwindigkeit auf über 130 km/h, wechselt der Antrieb in den „Hybrid“-Modus. Der Fahrer hat hier die Möglichkeit, den Ladestand der Batterie weiter zu halten, zu erhöhen oder bis auf ein definiertes Niveau sinken zu lassen.

Das Design der neuen, sportlichen Golf-Modelle weist unter anderem tief angeordnete serienmäßige LED-Scheinwerfer auf, die zusammen mit dem Kühlergrill eine Querspange bilden. Nach oben zur Motorhaube gibt es eine schmale Linie, die sich über die Frontpartie spannt – Rot im Fall des GTI, Blau für den GTE und Silber im GTD. Wird das Tagfahrlicht aktiviert, begleitet ein LED-Streifen im Scheinwerfer die rote, blaue oder silberne Linie.

Erstmals beleuchtet wird auch der Kühlergrill. Hinzu kommen vorne ein großes, ungeteiltes unteres Lufteinlassgitter in dem für die Sportversionen des Golf typischen Wabenmuster. Auch verbreiterte Seitenschweller in Schwarz, ausgeführt wie im Motorsport als Splitter, kennzeichnen alle drei Modelle. Nach vorne formt sich daraus der Frontspoiler, nach hinten der Diffusor. Ganz oben in der Silhouette verlängert ein individualisierter Spoiler die Linie des Daches.

Auch hinten sind die sportlichen Golf ab Werk mit LED-Rückleuchten ausgestattet. Mittig unter dem VW-Zeichen statt wie zuvor auf der Fahrerseite angeordnet sind nun die Schriftzüge GTI, GTE oder GTD. Der weit nach hinten gezogenen Dachspoiler und dessen zur Heckscheibe hin schwarze Einfassung sorgen für ein flacheres Erscheinungsbild als bei den weniger starken Golf. Nach unten hin grenzen sich die neuen Versionen durch den Diffusor von den anderen Versionen der Baureihe ab. Untereinander differenzieren sie sich zudem durch die Endrohre der Abgasanlagen: Der GTI besitzt links und rechts jeweils ein Endrohr und der GTD links ein Doppelendrohr, beim GTE sind keine Endrohre zu sehen.

Im Inneren bieten die sportlichen Golf-Modelle unter anderem ein neues Multifunktions-Sportlederlenkrad mit Touchbedienung. Erhalten bleiben die drei silbernen Speichen, im GTE ist die mittlere Spange mit einer blauen Innenfläche versehen. Das klassische Karomuster der Sportsitze ist im GTE mit blauen Nähten in den grau-schwarzen Karos ausgeführt. Blau geben sich modellspezifisch auch die Ziernähte und Einfassungen. Beim Öffnen der Türen fährt im Golf GTI, GTE und GTD das „Innovision Cockpit“ hoch: Eine Fusion aus der Topversion des 10,25 Zoll großen „Digital Cockpits“ und dem 10-Zoll-Navigationssystem.

Der Golf wird künftig in zwei Plug-in-Hybrid-Versionen angeboten. Während das für Genf angekündigte Modell sportliches Fahren in den Fokus rückt, geht es bei der weiteren Plug-in-Hybrid-Variante mit 150 kW (204 PS) um Effizienz. Details und Bilder zu diesem Fahrzeug gibt es noch nicht, auch die Preise für die Plug-in-Golf stehen noch aus. Bisher wurde der Golf GTE ab 36.900 Euro angeboten.