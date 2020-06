Der Umstieg von Taxis und Mitfahrdiensten auf Elektroautos kann zu erheblichen C02-Einsparungen führen und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit der meisten Fahrzeugklassen erhöhen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Umweltverbands Transport & Environment (T&A). Analysiert wurden die Gesamtbetriebskosten, also die gesamten Aufwendungen während der Nutzungszeit des Fahrzeugs.

Insbesondere Batterie-Wagen der Mittelklasse bieten der Analyse nach gegenüber vergleichbaren Diesel- oder Benziner-Modellen Einsparpotential: Sie sind im Durchschnitt 14 Prozent preiswerter als Verbrenner, in Paris sogar bis zu 24 Prozent. Mittelgroße bis große Voll-Stromer sind in 12 von 15 betrachteten Szenarien die beste Option für Fahrer mit Möglichkeit der Heim- oder Depotladung.

Laut den Studienautoren ist der Zugang zu Ladestationen für die Wirtschaftlichkeit zentral. Ein Vergleich fünf europäischer Städte habe gezeigt, dass Fahrer, die ihr Elektroauto zu Hause oder in einem Depot laden, im Vergleich zu einem Dieselfahrzeug durchschnittlich bis zu 3000 Euro jährlich sparen können. In einem Szenario, in dem die Fahrer ausschließlich auf öffentliche Schnellladepunkte angewiesen sind, kämen nicht dieselben Einsparungen zustande. Diese Ergebnisse seien in allen Städten gleich und zeigten deutlich, dass ein garantierter Zugang zur Ladung zu Hause oder in der Nähe des Wohnortes entscheidend ist, um die Vorteile von E-Autos bei den Gesamtbetriebskosten zu maximieren.

„Immer mehr Mitfahrdienste führen zu noch mehr Verkehr in den Innenstädten und somit zu erhöhten klimaschädlichen Emissionen. Die neue Studie zeigt, dass ein Umstieg von Taxi-, Mietwagen und Poolingdiensten auf Elektroautos nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch günstiger für die Anbieter ist“, kommentiert der Bundesgeschäftsführer des Naturschutzbund Deutschland (NABU) Leif Miller die Ergebnisse. „Dafür brauchen wir eine gut funktionierende Ladeinfrastruktur. Außerdem können Förderprogramme des Bundes für die Anschaffung emissionsfreier Taxiflotten positive Anreize schaffen. Elektromobilität ist ein wichtiger Baustein für eine fortschrittliche Automobilbranche und für die dringend benötigte klimafreundliche Mobilitätswende.“