Die deutschen Hersteller holen zunehmend auch bei elektrischen Bussen auf, bisher haben vor allem Anbieter aus Asien entsprechende Fahrzeuge in Serie produziert. Daimler, MAN & Co erhalten nun weitere Konkurrenz aus Europa: Das britische Startup Arrival kündigte im Juni an, neben Lieferwagen auch Personentransporter zu bauen.

Arrival konnte mit dem südkoreanischen Autohersteller Hyundai und dem Logistikkonzern UPS in diesem Jahr bekannte Investoren verkünden. Hyundai stellt dem 2015 gegründeten Unternehmen 100 Millionen Euro frisches Kapital zur Verfügung, UPS hat zusätzlich zu einer nicht bezifferten Geldspritze die Bestellung von 10.000 Lieferwagen zugesagt.

Die Entwürfe von Arrival für seine kommenden Fahrzeuge zeigten bisher nur mittelgroße Transporter, nun stellten die Briten ihren ersten Elektro-Bus vor. Die Baureihe wird bereits als Prototyp auf der Straße getestet. Arrivals Pläne im Bereich öffentliche Verkehrsmittel gehen noch weiter: Man wolle ein integriertes Ökosystem anbieten, das aus Bussen, Sharing-Fahrzeugen, Taxis, Liefer-Robotern, Ladeinfrastruktur, „Microfactories“ und digitalen Diensten besteht.

Der jetzt präsentierte elektrische Bus sei ein wichtiger Teil des geplanten Ökosystems an Beförderungsmitteln. Arrival stellt für das Modell „hohen wirtschaftlichen Nutzen“ in Aussicht, durch den die Abhängigkeit des öffentlichen Personenverkehrs von staatlichen Subventionen verringert oder sogar eliminiert werde. Der geplante E-Bus komme zum gleichen Preis wie vergleichbare, mit fossilen Kraftstoffen angetriebene Modelle auf den Markt. Über die Einsatzzeit sollen sich weitere Kostenvorteile ergeben.

Arrival verweist in der Mitteilung zu seinem neuen E-Bus auf die durch die Coronavirus-Krise in den Mittelpunkt gerückte Notwendigkeit von komfortablen, von den Passagieren als positiv und hygienisch wahrgenommenen öffentlichen Verkehrsmitteln. Wie genau das Konzept dies berücksichtigt, wird noch nicht verraten. Auch zur Technik und dem Zeitplan für die Einführung macht das Startup noch keine Angaben.

Die für den Elektro-Bus und weitere Stromer entwickelte Technologie kann laut Arrival weltweit in sogenannten Microfactories zusammengebaut werden, was der lokalen Wirtschaft und den Steuereinnahmen der jeweiligen Kommunen zugutekomme. Dieser Ansatz ermögliche außerdem die Produktion von marktspezifischen Produkten. Bis zum Jahr 2026 strebe man weltweit 1000 Microfactories an.