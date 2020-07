VW hat den neuen Tiguan vorgestellt. Das erfolgreichste SUV Europas – und des Volkswagen-Konzerns – gibt es in der nächsten Generation erstmals in einer teilelektrischen Ausführung. Zu den technologischen Neuerungen gehört auch der „Travel Assist“, der nun bis 210 km/h assistiertes Fahren bietet. Darüber hinaus hat der Tiguan Infotainmentsysteme der jüngsten Generation mit onlinebasierten Diensten und Funktionen an Bord.

Zu den weiteren Eigenschaften des 2021er Tiguan gehören eine neue Lenkradgeneration mit Touch-Bedienung. VW hat außerdem die Bedienung der Klimafunktionen mit Touch-Slidern und Touch-Flächen digitalisiert. Die neuen „IQ.LIGHT – LED Matrixscheinwerfer“ sollen die Fahrt bei Nacht komfortabler machen.

Außen weist der neue Tiguan unter anderem eine umgestaltete Frontpartie auf. Dazu Klaus Zyciora, Leiter des Designs der Marke Volkswagen: „Vorn schlägt der Tiguan mit dem neuen Volkswagen SUV-Kühlergrill eine visuelle Brücke zu Modellen wie dem größeren Touareg oder dem nordamerikanischen Atlas Cross Sport. Der neue Tiguan gewinnt hier noch einmal deutlich an Souveränität.“ Die Motorhaube sei nun prägnanter, der neue Kühlergrill samt LED-Scheinwerfern breiter. Ebenfalls neu designt sind die Stoßfänger.

Mit elektrifiziertem Antrieb kommt das neue VW-SUV als Tiguan eHybrid mit einer Systemleistung von 180 kW (245 PS) auf den Markt. Der Teilzeit-Stromer verfügt über eine Batterie mit 13 kWh Kapazität, damit sollen gemäß WLTP-Norm bis zu 50 Kilometer lokal emissionsfrei möglich sein. Die Höchstgeschwindigkeit im Elektro-Modus beträgt 130 km/h. Weitere technische Details sind bisher nicht bekannt.

Neben dem regulären Tiguan wird laut der Automobilwoche künftig auch wieder der gestreckte Tiguan Allspace angeboten, das Modell mit optionaler dritter Sitzreihe erhalte die gleichen Aktualisierungen. Die gemutmaßte Coupé-Ausführung werde es dagegen nicht geben. Zu den Preisen und dem Zeitplan für die Einführung der diversen Varianten des neuen Tiguan schweigt sich VW noch aus. In die Produktion soll das Modell nach den Sommerferien gehen.