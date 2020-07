Sono Motors konnte wenige Monate vor der Coronavirus-Krise mit einer kurzfristigen Crowdfunding-Kampagne das drohende Aus seines Solar-Elektroautos Sion abwenden. Mit den bei Kunden, Fans und Investoren eingesammelten 53 Millionen Euro treibt das Münchner Startup derzeit die Entwicklung des Serienfahrzeugs voran. Als Nächstes steht unter anderem der Bau neuer Prototypen an.

Das erste Vorserienfahrzeug hatte Sono Motors Mitte 2017 zur offiziellen Präsentation des Sion erstellt. Der batteriebetriebene Van wurde seitdem weiterentwickelt und Kooperationen mit Zulieferern vereinbart. Auf dem Weg zum finalen Produkt werden die zwei bisherigen Prototypen nun durch neue Fahrzeuge ersetzt. Die zweite Generation entsteht wie die erste in Zusammenarbeit mit dem bayerischen Kleinserienhersteller Roding Automobile. Dazu habe man diesem vor kurzem den aktuellen Stand der Konstruktionsdaten des Sion übergeben, so Sono Motors auf dem Firmenblog.

Als erstes wird Roding die von Sono Motors gelieferten digitalen Prototypen am Computer anpassen, um sie für die Fertigung vorzubereiten. Während dieses Prozesses werden die nötigen Werkzeuge konstruiert und hergestellt, einzelne Bauteile gefertigt und weitere Fahrzeugkomponenten von Lieferanten bezogen. Anschließend folgen die Produktion des ersten Rohbaus, die Montage aller Teile und die Inbetriebnahme.

„Wenn diese Schritte alle erfolgreich abgeschlossen sind, können wir beginnen, die Fahrzeuge zu testen“, erklärt Sono Motors. „Bisher hatten wir kalkuliert, dass die Umsetzung all dieser Schritte bis Ende September zu meistern seien. Im Rahmen des Programm-Neustarts und unter Berücksichtigung der Auswirkungen der globalen Corona-Pandemie haben wir unsere Strategie allerdings noch einmal angepasst.“ Auf die Straßen kommen sollen die neuen Prototypen nun statt Ende September frühestens im November, an Stelle von vier werden zudem nur zwei Exemplare gebaut.

„Es gibt zwei zentrale Gründe, warum wir bei der Fertigung der Prototypen auf einen externen Fertiger wie Roding zurückgreifen“, sagt Philipp Oberberger, der bei Sono Motors die Prototypen-Entwicklung verantwortet. „Erstens sparen wir dadurch interne Kapazitäten, die wir für die weitere Vorbereitung der Serienproduktion einsetzen. Das ist übrigens auch einer der Gründe dafür, dass wir zwei anstelle von vier Fahrzeugen fertigen lassen. Zweitens lernen wir in der Zusammenarbeit mit dem externen Fertiger auch viel über unseren internen Abstimmungsprozesse, die wir so für die spätere Zusammenarbeit mit dem Serienfertiger optimieren können.“

Neue Komponenten von Serienlieferanten

Die erste und die neue Generation der Sion-Prototypen unterscheiden sich Sono Motors nach insbesondere darin, dass die meisten Kernkomponenten jetzt von den Serienlieferanten kommen. Der Motor etwa stammt vom Zuliefer-Riesen Continental, das Batteriepaket von der schwäbischen Firma ElringKlinger. Auch das neue Kühlsystem sowie das komplette Fahrwerk werden in den nächsten Prototypen verbaut. „Der Radstand und die Fahrwerkgeometrie sind also so wie später in der Serie“, so Oberberger. „Das gibt uns einerseits die Möglichkeit unseres Simulation unter realen Bedingungen zu validieren, andererseits können unsere Unterstützer einen neuen Eindruck von der Fahrweise des Fahrzeugs bekommen.“

Die jüngsten Prototypen kommen auch optisch anders daher: Laut Sono Motors wird die Integration der Solarzellen anders aussehen, und auch das Armaturenbrett sowie das Cockpit werden sich vom Vorgänger unterscheiden. Außerdem soll es eine reduzierte Form des seriennahen Infotainmentsystems geben. Von dem Technologiepaket „goSono“ könne man einen Teil der Mobilitäts- und Energiedienstleistungs-Funktionen vorstellen: das Öffnen des Sion via Smartphone, die Funktionalität, das Fahrzeug mit anderen zu teilen, und die Möglichkeit, dem Fahrzeug Energie zu entnehmen.

In die Produktion gehen soll der Sono Sion nach aktuellem Stand im September nächsten Jahres. Die Herstellung der Kundenfahrzeuge findet beim schwedischen Auftragsfertiger NEVS statt, dort sind über einen Zeitraum von acht Jahren rund 260.000 Fahrzeuge geplant. Für die Serienfertigung reichen die über den Jahreswechsel eingesammelten zusätzlichen Mittel allerdings nicht, dafür braucht Sono Motors weitere 200 Millionen Euro.