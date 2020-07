Elektroautos sollen möglichst bald nicht nur für den eigenen Verbrauch Strom beziehen, sondern auch als mobile Energiespeicher für andere Bereiche dienen. Letzteres sehen Politik und Branche vor allem als Beitrag zur Energiewende vor. Eine Studie der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) beleuchtet, wie sich durch bidirektionales Laden („V2G“/Vehicle to Grid: vom Fahrzeug zum Netz) für die Fahrzeugbesitzer Verdienstmöglichkeiten ergeben könnten.

Ob Elektroautos als flexible Energiespeicher – insbesondere für Sonnenenergie und Windkraft – eine sinnvolle und wirtschaftliche Lösung sind, und welche Voraussetzungen es dafür braucht, ist Dominik Storch in seiner Abschlussarbeit im THI-Masterstudiengang Automotive & Mobility Management nachgegangen. Betreut wurde er dabei von Thomas Becker, Professor für Digital Automotive Management.

Storch hat das Potenzial des bidirektionalen Ladens untersucht: Kompatible Elektroautos können damit elektrische Energie aus dem öffentlichen Stromnetz entnehmen und wieder zurückspeisen. Seinen Berechnungen legt er bis zu zehn Millionen Elektroautos auf Deutschlands Straßen bis 2030 und eine durchschnittliche Fahrzeugnutzung von einer Stunde am Tag zugrunde. Das Ergebnis: Stünden über die restlichen 23 Stunden zehn Prozent der verfügbaren Batteriekapazität für Netzspeicherdienste zur Verfügung, könnte die zusätzlich resultierende Speicherkapazität theoretisch rund 135.000 Vier-Personen-Haushalte für einen Monat mit Strom versorgen.

Technische & regulatorische Barrieren

Noch sei eine großflächige Umsetzung aufgrund technischer und regulatorischer Barrieren nicht möglich, merkt Storch in seiner Analyse an. Denn sowohl Elektroautos als auch Ladestationen müssten zunächst bidirektionales Laden unterstützen, um Gleichstrom in Wechselstrom zu wandeln (und umgekehrt). Außerdem berücksichtige das Erneuerbare-Energien-Gesetz Elektroautos noch nicht als mobile Stromspeicher. Den Fahrzeugbesitzern könnte deshalb unter Umständen eine mögliche Doppelbesteuerung der bezogenen und abgeführten Energie drohen.

Um bidirektional laden zu können, müssen Besitzer in eines der wenigen entsprechend ausgerüsteten E-Autos – etwa den oben abgebildeten Nissan LEAF – sowie eine spezielle Ladestation und ein Energiemanagementsystem investieren. Diese Ausgaben rechnen sich Storch zufolge derzeit nicht, mit zunehmender Marktdurchdringung der E-Mobilität würden sich die Investitionen in die Infrastruktur jedoch reduzieren. Perspektivisch sei es daher „durchaus realistisch“, dass Besitzer mit ihrem Elektroauto Geld verdienen. Die Einnahmen fielen je nach Vertragsform aus, ein jährlicher Gewinn im unteren bis mittleren dreistelligen Bereich ist den Berechnungen Storchs nach möglich.

Bevor sich durch V2G-Technologie mit Elektroautos Geld verdienen lässt, muss der in Europa übliche Schnellladestandard CCS diese Funktionalität unterstützen. Anders als der mit dem in Japan gängigen CHAdeMO-Anschluss ausgelieferte LEAF laden die meisten neuen Stromer hierzulande mit CCS, darunter auch E-Pkw aus Asien wie beispielsweise der Honda-e. Die Branche erwartet, dass CCS erst ab 2025 offiziell für bidirektionales Laden ausgelegt sein wird.