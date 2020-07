Die e.GO Mobile AG konnte in den vergangenen Monaten nicht wie geplant die Produktion ihres Elektro-Kleinstwagens Life hochfahren. Angesichts der noch niedrigen Umsätze und zusätzlichen Herausforderungen durch die Coronavirus-Krise stellte das Aachener Startup Anfang April einen Antrag auf Anordnung der Eigenverwaltung beim örtlichen Amtsgericht. Die Sanierung des Unternehmens geht nun in die nächste Runde.

Das Amtsgericht Aachen eröffnete am 1. Juli das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung über das Vermögen von e.GO Mobile. Für das operative Geschäft bleibt weiter der bisherige Vorstand um den Gründer und E-Mobilitäts-Unternehmer Günther Schuh zuständig, ergänzt durch einen Generalbevollmächtigten aus einer auf Restrukturierung und Insolvenzrecht spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei. Hinzu kommt ein externer Sachwalter aus einer weiteren Kanzlei.

„Das Amtsgericht Aachen ordnete die Eigenverwaltung antragsgemäß an und bestätigte damit, dass die e.GO Mobile weiterhin ein attraktives Unternehmen mit positiver Zukunftsprognose ist“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Man werde Verhandlungen mit potenziellen Geldgebern fortsetzen. In den letzten Monaten habe es „viele aussichtsreiche Gespräche sowohl mit nationalen als auch internationalen Investoren“ gegeben. „Wir sind daher zuversichtlich, mit etwas mehr Zeit eine gute Lösung zu finden“, erklärte Schuh.

Im Rahmen der Umstrukturierung setzt e.GO Mobile im Juli die Produktion und alle Entwicklungstätigkeiten aus. Für die betroffenen Mitarbeiter sind Kurzarbeitsregelungen vorgesehen. Der Verkauf der bereits produzierten e.GO Life sowie Probefahrten sollen weiter stattfinden. Auch der Kundenservice stehe wie gewohnt zur Verfügung, versicherte e.GO Mobile.

Die Auslieferung des e.GO Life hat im letzten Jahr mit der für 24.250 Euro angebotenen „First Edition“ begonnen. Seit Juni kann der für die Stadt mit kleiner Batterie konzipierte Stromer in zwei weiteren Versionen ab 23.289 Euro bestellt werden: als Life 40+ mit 122 Kilometer sowie Life 60 mit 139 Kilometer Reichweite gemäß WLTP-Norm. „Das Interesse am e.GO Life ist nach wie vor sehr groß“, betonte Firmenchef Schuh. „Wir arbeiten weiter mit vollem Einsatz daran, die Mobilität der Zukunft mitzugestalten.“