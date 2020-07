Im März hatte das chinesische Elektroauto-Startup Byton seine Vertriebsstrategie für Europa vorgestellt, der Zeitplan für den Start hierzulande sowie auf dem Heimatmarkt und den USA verzögert sich nun aber. Grund sind durch die Coronavirus-Krise bei dem Unternehmen ausgelöste finanzielle Schwierigkeiten.

Byton teilte mit, die Produktion ab 1. Juli auszusetzen. Man müsse wegen der Auswirkungen der Pandemie den Betrieb neu organisieren. Man wolle zudem neues Kapitel einsammeln, um ausstehende Gehälter an Mitarbeiter überweisen zu können. Der Produktionsstopp in Bytons Fabrik im chinesischen Nanjing sei zunächst für sechs Monate angesetzt. Im Rahmen der Neuorganisation sind niedrigere Personalkosten und eine strategische Neuausrichtung des Unternehmens geplant.

Gegründet wurde Byton 2017 von ehemaligen deutschen BMW-Managern. 2019 verließ überraschend Chef und Co-Gründer Carsten Breitfeld das Startup. Der ebenfalls dem Gründungsteam entstammende aktuelle Geschäftsführer Daniel Kirchert hat noch Anfang des Jahres von neuen Partnern gesprochen, die mindestens eine halbe Milliarde Dollar frisches Kapital mitbringen. Der bisherige Plan sah vor, dass Byton sein erstes Serien-Elektroauto M-Byte ab 2020 an Käufer in China übergibt. Ab Ende nächsten Jahres sollten dann europäische Kunden bedient werden, zuerst unter anderem in der Schweiz, Deutschland, Norwegen und Frankreich. Welche Auswirkungen die jetzt verkündete Umstrukturierung auf den Start hat, spezifizierte Byton nicht.

Das Interesse am M-Byte sei „enorm“, so Byton vor wenigen Monaten. Von den bisher 65.000 weltweiten Reservierungen stammten 25.000 von Kaufinteressenten aus Europa. Ihnen hat Byton mit dem M-Byte ein Premiumfahrzeug zum erschwinglichen Preis von 53.500 Euro in Aussicht gestellt. Dafür soll es einen 200 kW (272 PS) starken Heckantrieb und eine 72-kWh-Batterie für eine Reichweite von 360 Kilometern gemäß WLTP-Norm geben. Eine leistungsfähigere Version des M-Byte wird mit 300 kW (408 PS), Allrad, 95-kWh-Batterie und 435 Kilometern je Ladung angeboten. Dieses Modell kann auch als Hecktriebler mit 460 Kilometer Reichweite bestellt werden.