Das Aachener Startup e.GO Mobile hat sein Modellangebot aktualisiert. Der im letzten Jahr zunächst für 24.250 Euro als „First Edition“ gestartete Elektro-Kleinstwagen Life kann nun in zwei weiteren Versionen bestellt werden. Verfügbar sind die Modelle Life 40+ und Life 60.

Der Life 40+ kostet ab 23.289 Euro. Dafür gibt es einen E-Antrieb mit 41 kW (56 PS) Leistung, mit dem es in 5,1 Sekunden von 0 – 50 km/h und weiter bis 120 km/h geht. Die Zeit für den Sprint auf Tempo 100 gibt e.GO Mobile nicht an. Die Reichweite der Batterie liegt gemäß der neuen WLTP-Norm bei 122 Kilometer. Den Life 60 mit 57 kW (78 PS) verkauft e.GO Mobile ab 25.689 Euro. Von 0 – 50 km/h geht es hier in 4,3 Sekunden, maximal sind 130 km/h möglich. Mit einer Ladung ergeben sich 139 Kilometer WLTP-Reichweite.

Aktuell ist der e.GO Life 40+ nur in der Ausstattung „Pure“ und der Life 60 nur in der Ausstattung „Urban“ sowie weiter als „First Edition“ verfügbar. Angaben zum ursprünglich angekündigten Life 20 sind im Online-Konfigurator nicht mehr zu finden. Ob das für 17.900 Euro in Aussicht gestellte Grundmodell später wieder angeboten und in Serie gehen wird, ist unklar.

Wer in Deutschland einen neuen e.GO bestellt, profitiert von der für besonders erschwingliche Modelle seit wenigen Monaten 6000 Euro hohen Elektroauto-Kaufprämie „Umweltbonus“. Der Life kostet damit als 40+ ab 16.719 Euro, als 60 ab 19.119 Euro. Der früher 4000 Euro betragende Umweltbonus wird jeweils zur Hälfte vom Bund und den Herstellern finanziert. Letztere gewähren die Prämie dabei als Bruttobetrag, aktuell also 3570 Euro.

Um die höhere E-Auto-Prämie und weitere gestiegene Aufwendungen stemmen zu können, hat e.GO Mobile die Preise für den Life Anfang des Jahres um 2000 Euro erhöht. Mit dieser Maßnahme konnte sich das von Anlaufschwierigkeiten geplagte Startup aber nur kurz Luft verschaffen: Wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Krise muss das Unternehmen saniert werden und befindet sich dazu seit April in der Eigenverwaltung. Trotz der schwierigen Situation will e.GO Mobile seine Expansion weiter vorantreiben, so soll der Life auch in China und den USA auf die Straßen kommen.