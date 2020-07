Tesla hat die Produktions- und Lieferzahlen für das zweite Quartal 2020 veröffentlicht. Der kalifornische Elektroautobauer konnte trotz Coronavirus-Krise von April bis Juni mehr als 82.000 Stromer produzieren, ausgeliefert wurden fast 91.000 Fahrzeuge. Im vorherigen Quartal wurden 102.672 Elektroautos gebaut sowie 88.400 ausgeliefert.

Von der Premium-Limousine Model S und dem großen SUV Model X fertigte Tesla in Q2 2020 6326 Einheiten, die Auslieferungen beliefen sich auf 10.600 Fahrzeuge. Von dem Mittelklassewagen Model 3 und dem neuen Mittelklasse-SUV Model Y liefen in den vergangenen drei Monaten 75.946 Einheiten von den Bändern, 80.050 Stück wurden ausgeliefert. Unter dem Strich ergaben sich so 82.272 produzierte und 90.650 ausgelieferte Elektroautos.

Wie der Rest der Autobranche hat Tesla mit den Auswirkungen der derzeitigen Pandemie zu kämpfen. Analysten hatten daher eigentlich mit nur 60.000 bis 70.000 Auslieferungen gerechnet, die Aktie stieg entsprechend zunächst um fast zehn Prozent.

Tesla teilte mit, die Produktion in seinem US-Stammwerk in Fremont nach dem coronabedingten Herunterfahren im zweiten Quartal mittlerweile wieder auf das vorherige Niveau gebracht zu haben. Abschließend wies das Unternehmen wie üblich darauf hin, dass die Zahl der ausgelieferten Elektroautos „etwas zurückhaltend“ berechnet worden sei, die tatsächliche Menge könnte daher noch höher liegen.

Weitere Details zum Geschäftsergebnis im zweiten Quartal 2020 mit Zahlen zu unter anderem Umsatz und Gewinn/Verlust sowie eine Aussicht auf die erwartete Entwicklung im weiteren Jahresverlauf wird Tesla zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.