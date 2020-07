Honda bietet seinen neuen Elektroauto-Kleinwagen Honda e ab sofort in zwei Ausstattungsvarianten an. Der Preis für das Standardmodell beträgt in Deutschland mit der bis Ende des Jahres von 19 auf 16 Prozent gesenkten Mehrwertsteuer 32.996,64 Euro. Mit „Advance Paket“ kostet das Modell ab 35.921,01 Euro. Nach Abzug der erhöhten deutschen E-Auto-Prämie ist der Honda e ab 23.516,64 Euro erhältlich.

Der Hersteller bewirbt sein speziell für Europa konzipiertes Elektroauto mit „außergewöhnlicher Agilität“ sowie für seine Größe geräumigem und komfortablem Interieur. „Kompakte Abmessungen, der kleine Radwendekreis von nur 8,6 Metern, die ausgewogene Gewichtsverteilung sowie der niedrige Schwerpunkt verleihen dem Kleinwagen dynamische Fahreigenschaften“, so die Japaner.

Die Reichweite des Honda e beträgt bei einem Verbrauch von 17,8-17,2 kWh/100 km gemäß WLTP-Norm 222 Kilometer. Via Schnellladefunktion lässt sich die dazu eingesetzte 35,5-kWh-Batterie in 30 Minuten auf 80 Prozent aufladen. Im Innenraum zeigen zwei Sechs-Zoll-Monitore an den Seiten der Armaturentafel die Bilder der Außenkameras an. Dazwischen sind zwei große 12,3-Zoll-LCD-Touchscreens angeordnet, die Zugriff auf Fahrzeugfunktionen und Apps erlauben.

In der Grundversion wird der Honda e von einem Elektromotor mit 100 kW (136 PS) bewegt und steht auf 16-Zoll-Leichtmetallfelgen. Zur Serienausstattung zählen unter anderem LED-Scheinwerfer, das Infotainment-System Honda Connect mit Navigation, Digitalradio und drahtlose Smartphone-Integration über Apple CarPlay und Android Auto, eine Klimaautomatik, eine Sitzheizung vorn, Parksensoren an Front und Heck, eine Rückfahrkamera, ein Panorama-Glasdach sowie ein schlüsselloses Zugangs- und Startsystem. Ebenfalls an Bord sind ein Kollisionswarnsystem mit aktivem Bremseingriff und Fußgängererkennung, ein aktiver Spurhalteassistent, eine intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelung und eine Verkehrszeichenerkennung.

Mit dem Advance-Paket verfügt der Honda e über eine Leistung von 113 kW (154 PS). Die Zusatzausstattung umfasst beispielsweise den Honda Parking Pilot für automatisches Einparken, einen Toter-Winkel-Assistent, einen Ausparkassistent, das Multi-View-Kamerasystem, einen Innenspiegel mit Kamerasystem, eine beheizbare Windschutzscheibe und eine Lenkradheizung. Ohne Aufpreis stehen 17-Zoll-Leichtmetallfelgen zur Wahl, die Reichweite sinkt damit allerdings auf 210 Kilometer.

Optional lässt sich der Honda e unter anderem mit einer Lederausstattung in Schwarz oder Braun sowie einem Design-Paket in Schwarz oder Blau personalisieren. Die kostenfreie App My Honda+ bietet diverse Konnektivitätsdienste. Weitere Services, darunter der Honda Personal Assistant mit künstlicher Intelligenz und Sprachsteuerung, können hinzugebucht werden.