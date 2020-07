Die vor vier Jahren eingeführte deutsche Elektroauto-Kaufprämie soll im Rahmen der vor knapp einem Monat beschlossenen Coronavirus-Konjunkturmaßnahmen erhöht werden. Bisher war unklar, wann genau die attraktivere Förderung gilt – nun hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) einen konkreten Termin genannt.

Altmaier kündigte Anfang Juni in einem Interview mit der Bild am Sonntag an, weitere Teile des Konjunkturpaketes bald umzusetzen. „Ab dem 8. Juli gilt die erhöhte Umweltprämie von 9.000 Euro pro Elektroauto. Die Überbrückungshilfen für den Mittelstand können ebenfalls ab dem 8. Juli in einem bundesweiten Online-Portal beantragt werden“, sagte der Minister.

Organisiert und vergeben wird der offiziell „Umweltbonus“ heißende Zuschuss für Elektroautos, Plug-in-Hybride und Wasserstoff-Fahrzeuge vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Auf der Website der Behörde wird derzeit noch auf die Beschlüsse für die Corona-Konjunkturimpulse vom 3. Juni verwiesen. Genaueres zum Start findet sich nicht. Die Erhöhung des Umweltbonus soll auch rückwirkend greifen. „Ziel ist es die neuen Fördersätze rückwirkend für alle Fahrzeuge anzuwenden, die ab dem 4. Juni 2020 zugelassen wurden“, heißt es dazu vom BAFA.

Die ab November 2019 für Elektroautos erstmals von 4000 auf 6000 Euro erhöhte Prämie wird jeweils zur Hälfte vom Bund und den Herstellern finanziert. Die geplante neue Fördersumme wird bis zum 31. Dezember 2021 befristet und sieht eine Verdoppelung des staatlichen Anteils vor: Für neue Elektroautos und Wasserstoff-Stromer bis zu einem Nettolistenpreis von 40.000 Euro gib es dann einen Zuschuss von insgesamt 9000 Euro. Für teurere Modelle steigt die Prämie auf 7500 Euro.

Auch Plug-in-Hybride sollen bezuschusst werden: mit 6750 Euro bei einem Nettolistenpreis bis 40.000 Euro, ansonsten gibt es 5625 Euro. Eine Prämie für gebrauchte Fahrzeuge ist ebenfalls geplant, Details dazu stehen aber noch aus. Käufer profitieren zusätzlich von der für ein halbes Jahr von 19 auf 16 Prozent reduzierten Mehrwertsteuer, die unabhängig der Antriebsart gilt.

Antragsberechtigt für den Umweltbonus sind weiter Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen, Körperschaften und Vereine. Das bezuschusste Fahrzeugmodell muss sich auf der Liste der förderfähigen Modelle befinden, die das BAFA veröffentlicht. Darüber hinaus gelten weitere Voraussetzungen, etwa zum Kaufzeitpunkt und der Haltedauer des geförderten Fahrzeugs.