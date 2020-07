Renault bietet den Master Z.E. künftig auch als Fahrgestell an. Darüber hinaus ist der mittelgroße Elektro-Transporter sowohl in der neuen Variante sowie als Kastenwagen und als Plattform-Fahrgestell mit höherem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen und einer Nutzlast von bis 1700 Kilogramm vor Umbau erhältlich. Die neuen Versionen vom Master Z.E. sind ab Herbst in Europa verfügbar.

Der aktualisierte Master Z.E. steht als Fahrgestell in den Längen L2 und L3 zur Wahl und ist für eine Nutzlast von 1600 Kilogramm vor Umbau ausgelegt. Mit Kofferaufbau bietet der vollelektrische Transporter bis zu 20 Kubikmeter Ladevolumen. Die Reichweite des für den innerstädtischen Lieferverkehr ausgelegten Master Z.E. beträgt bis zu 120 Kilometer im WLTP-Zyklus.

Im Master Z.E. kommt eine Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 33 kWh zum Einsatz. Der flache Stromspeicher befindet sich unter dem Kabinenboden, so dass der Laderaum uneingeschränkt zur Verfügung steht. Die Batterie liefert Energie für den Elektromotor mit 57 kW (76 PS), die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 100 km/h.

Die Preise des neuen Master Z.E. hat Renault noch nicht mitgeteilt. Das aktuelle Modelljahr kostet netto ab 59.900 Euro.