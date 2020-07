Die EnBW erhält von dem schwäbischen Hersteller von Sport- und Freizeitbekleidung Trigema Unterstützung beim Ausbau des Elektroauto-Schnellladenetzes in Deutschland. Der süddeutsche Energiekonzern und das Textilunternehmen wollen zukünftig an bis zu 21 Trigema-Standorten besonders schnelle Ladestationen mit Leistungen von bis zu 300 Kilowatt bereitstellen.

„Wir möchten, dass E-Mobilität für alle einfach und überall nutzbar ist“, so Timo Sillober, Vertriebschef der EnBW. „Für uns ist es ein starkes Signal, dass Trigema dieses Verständnis teilt und seinen Kund*innen und allen E-Autofahrer*innen mit uns zusammen einfache E-Mobilitätslösungen zur Verfügung stellt.“

Die EnBW bietet eigenen Angaben nach aktuell mit über 40.000 Ladepunkten das größte Ladenetz in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Schnellladenetz bestehe in Deutschland derzeit aus mehr als 350 Standorten, Anfang 2021 sollen es bundesweit 1000 mit dann ungefähr 2500 Schnellladepunkten sein. An den mit Trigema geplanten Strom-Tankstellen sollen Elektroautos je nach Fahrzeugmodell in fünf Minuten Energie für 100 Kilometer Reichweite in ihre Akkus laden können.

In diesem Jahr sollen die ersten Trigema-Testgeschäfte mit bis zu vier öffentlich zugänglichen Schnellladepunkten der EnBW ausgestattet werden. Je nach Größe und Lage sollen einzelne Standorte später zu „Ladehubs“ ausgebaut werden, an denen bis zu acht Elektroautos gleichzeitig Strom ziehen können. Die Schnellladesäulen an Trigema-Standorten werden laut der EnBW allen E-Auto-Fahrern rund um die Uhr zur Verfügung stehen.

„Wir wollen unserer Kundschaft das bestmögliche Einkaufserlebnis bieten“, sagt Trigema-Inhaber und -Chef Wolfgang Grupp. „Dazu gehört heutzutage auch die Möglichkeit, sein E-Auto während des Einkaufs vor Ort zu laden. Wir freuen uns, dass wir diesen Mehrwert zukünftig bieten können und mit der EnBW den Marktführer in Sachen E-Mobilität an unserer Seite haben.“