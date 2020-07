Volkswagen setzt im Rahmen seiner E-Mobilitäts-Offensive auch auf Plug-in-Hybride, Teilzeit-Stromer stehen jedoch weniger stark am Fokus als reine Elektroautos. Kai Philipp, Plug-in-Hybrid-Experte in der Technischen Entwicklung bei dem Autokonzern, hat sich im Interview mit dem Portal Automobil-Industrie zu den Plänen der Wolfsburger für die teilelektrische Antriebsart geäußert.

Wie andere etablierte deutsche Hersteller sieht Volkswagen in Plug-in-Hybriden laut Philipp „das Beste aus zwei Welten“. Die Fahrzeuge kombinieren einen Verbrennungs- mit einem Elektromotor, Letzterer erlaubt im Zusammenspiel mit einer extern aufladbaren Batterie mehrere Kilometer rein elektrisches Fahren. Der E-Modus und „die kombinierte, hybridische Antriebsmöglichkeit mit hohen Reichweiten am Wochenende vereinen das elektrische Fahrerlebnis mit den Qualitäten eines Langstreckenfahrzeugs“, so Philipp. Das werde für viele Kunden „noch sehr lange Zeit interessant sein“, auch wegen der durch die zwei drehmomentstarken Antriebe gebotenen Leistung. Der Volkswagen-Manager merkte an, dass vollelektrische Fahrzeuge mit besserer Infrastruktur langfristig ebenfalls eine Langstreckenlösung sein werden.

Plug-in-Hybridautos stehen in der Kritik, da ihre beworbenen niedrigen Emissions- und Verbrauchswerte meist weit entfernt von der Praxis liegen. Das für bestmögliche Effizienz nötige regelmäßige Füllen der Batterie an einer Steckdose oder Ladestation wird von vielen kaum oder gar nicht vorgenommen, glauben viele. Philipp verwies in dieser Hinsicht auf das Sparpotential, wenn elektrisch gefahren wird: Er glaubt, dass Kunden, die sich bewusst für einen Plug-in-Hybrid entschieden haben, diesen Kostenvorteil durch häufiges Laden nutzen wollen. Hinzu komme, dass der Einsatz von Ökostrom die Umweltwirkung nochmals verbessere. Außerdem hätten Hybridsysteme auch auf der Langstrecke Effizienzvorteile.

Für den neuen Golf stellt VW als Plug-in-Hybrid 60 Kilometer Elektro-Reichweite gemäß WLTP in Aussicht. Bei anderen – etwa BMW oder Mercedes – sollen die E-Reichweiten demnächst auf um die 80 bis 100 Kilometer steigen. Die dazu nötigen größeren Batterien sind laut Philipp derzeit bei Volkswagen nicht vorgesehen, da dies „den eigentlichen Nutzen eines Plug-in-Hybriden konterkarieren“ würde – „etwa durch höheres Gewicht oder geringeres Volumen von Innen- und Kofferraum sowie lange Ladezeiten“. Europas größter Autohersteller arbeite stattdessen an Batteriezellen mit besserer Leistungsfähigkeit und Energiedichte, also an mehr Reichweite mit den bestehenden Akku-Paketgrößen.

Eine technische Möglichkeit für möglichst effiziente Plug-in-Hybride sind Dieselmotoren, bisher dominieren allerdings Benzinaggregate das Angebot am Markt. Volkswagen habe Selbstzünder untersucht, so Philipp, man wolle darauf bei Hybriden aus „Package- und Kostengründen“ in den bedienten Volumensegmenten vorerst aber verzichten. Außerdem sei der wichtige chinesische Markt „kein Dieselmarkt“.