Die deutschen Premium-Hersteller Audi, BMW und Mercedes setzen bei ihrer Aufholjagd auf Elektroautobauer Tesla zunächst auf batteriebetriebene SUV. Audi und Mercedes haben zwei entsprechende Stromer bereits im Programm, das Modell aus Ingolstadt läuft anders als das aus Stuttgart offenbar schon sehr gut.

Audi übergibt sein erstes Serien-Elektroauto e-tron seit März 2019 an Kunden, seit Anfang des Jahres kommt auch die Coupé-Variante e-tron Sportback auf die Straßen. Wie die Bayern jetzt mitteilten, wurden im ersten Halbjahr 2020 weltweit 17.641 e-tron an Kunden ausgeliefert. „Das entspricht einer Steigerung von 86,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr – trotz der schwierigen Marktsituation aufgrund der Corona-Pandemie“, betont das Unternehmen.

Mit den aktuellen Zahlen liege der e-tron bei den batterieelektrischen Oberklasse-SUV vor allen Wettbewerbern. In Europa sei der Audi sogar das meistverkaufte E-SUV überhaupt, besonders im skandinavischen Markt werde er stark nachgefragt. Im europäischen E-Auto-Mekka Norwegen etwa sei der e-tron das meistverkaufte Pkw-Modell im ersten Halbjahr gewesen. 92 Prozent des in Norwegen ausgelieferten Audi-Volumens entfalle auf den e-tron. In Island (93 %), Schweden (12 %) und Israel (14 %) lägen die Anteile ebenfalls auf hohem Niveau. In den USA habe der e-tron seit Januar eine Steigerung der Verkäufe um mehr als 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet.

„Der Audi e-tron ist für uns ein wahrer Game Changer und zeigt deutlich, wie wir uns nachhaltige und progressive Premiummobilität vorstellen“, so Hildegard Wortmann, Vorständin für Vertrieb und Marketing. „Unser erster vollelektrischer SUV kombiniert Design, Fahrdynamik und Interieur-Qualität mit der neuesten Technologie – für emissionsfreies Fahren ohne Kompromisse. Mit dem e-tron startet eine neue Ära für Audi, diese Erfolgsgeschichte werden wir fortschreiben.“

Mercedes liefert seinen e-tron-Konkurrenten EQC seit Mai 2019 aus. Zahlen zu dem bisherigen Verlauf des Absatzes haben die Schwaben nicht veröffentlicht, Medienberichten zufolge halten einige in dem Konzern das Modell aufgrund schleppender Verkäufe allerdings für einen „Rohrkrepierer“. Offiziell ließ Daimler zuletzt verlauten, dass die aktuellen Zulassungszahlen in Deutschland kein Indikator seien, „um Rückschlüsse auf die Endkundennachfrage und die Absatzentwicklung des Gesamtjahres zu ziehen“. Laut dem Kraftfahrt-Bundesamt wurden 2019 in Deutschland lediglich 397 Einheiten des EQC zugelassen, in den ersten vier Monaten 2020 waren es 276 Stück.

Wie sich Audi e-tron und Mercedes EQC im Vergleich mit dem Premium-SUV Model X von Elektroauto-Branchenprimus Tesla schlagen, lässt sich nicht genau sagen. Der US-Hersteller veröffentlicht die Zahlen für das Model X zusammengerechnet mit denen der großen Limousine Model S: Von beiden wurden demnach in den ersten beiden Quartalen 2020 insgesamt 22.800 Exemplare ausgeliefert, das Model S gilt dabei als beliebter als das Model X.

Der Erfolg des e-tron mit 17.641 Auslieferungen im ersten Halbjahr 2020 lässt sich Audi zufolge „maßgeblich auf seine Alltagstauglichkeit zurückzuführen“. Hier spiele neben dem großen Raumangebot die langstreckentaugliche Reichweite eine entscheidende Rolle. Mit 436 Kilometern gemäß WLTP-Norm beim e-tron und 446 Kilometern beim e-tron Sportback könnten bequem längere Strecken bewältigt werden. Hinzu komme die hohe Ladeleistung, die über einen weiten Bereich des Ladevorgangs anliege. Die Batterie könne damit in 30 Minuten auf 80 Prozent gefüllt werden. Zum Vergleich: Der Mercedes EQC schafft nach WLTP 390 Kilometer und lässt sich in 40 Minuten zu 80 Prozent laden. Im Tesla Model X sind bis zu 507 E-Kilometer am Stück möglich, 80 Prozent Batterie-Ladung sind in 30 Minuten erreichbar.