Neben dem Elektroauto Honda e bietet Honda seit Kurzem auch offiziell den neuen Jazz mit Elektrifizierung an. Die vierte Generation des japanischen Kleinwagens wird in Europa exklusiv mit Hybridantrieb verkauft. Der Jazz Hybrid ist in vier Ausstattungslinien zu haben und kostet ab 22.000 Euro (21.445 Euro mit 16 % MwSt.). Topmodell ist der Jazz Crosstar Executive in SUV-Optik für 26.250 Euro (25.588 Euro)

Das Hybridsystem des neuen Jazz mit 80 kW (109 PS) Systemleistung umfasst einen 1,5-Liter-Benzinmotor, zwei Elektromotoren, eine kompakte Lithium-Ionen-Batterie und eine elektronisch gesteuerte, stufenlose Kraftübertragung. Im Modus „EV Drive“ bewegt der mit Energie aus der Batterie versorgte elektrische Antriebsmotor das Fahrzeug. Im „Hybrid Drive“ treibt der Benzinmotor den zweiten E-Motor an, der als Generator arbeitet und Energie für den elektrischen Antriebsmotor erzeugt. Im „Engine Drive“ ist der Benzinmotor über eine Überbrückungskupplung direkt mit den Rädern verbunden.

Auf Tempo 100 geht es im hybriden Jazz in Abhängigkeit des Modells in 9,4 bis 9,9 Sekunden, maximal sind von 173 bis 175 km/h möglich. Den Kraftstoffverbrauch gibt Honda in der Einstiegsvariante mit kombiniert 4,5 l/100 km bei CO2-Emissionen von 102 g/km gemäß WLTP-Norm an. Der Jazz Crosstar mit Crossover-Optik kommt auf 4,8 l/100 km und 110 g/km.

Das Kofferraumvolumen des Jazz Hybrid beträgt je nach Variante 298 bis 304 Liter und lässt sich durch Umklappen der Rücksitze auf 1203 Liter steigern, innen verspricht Honda zudem ein großzügiges Platzangebot und Vielseitigkeit. Die zur Serienausstattung gehörenden „Magic Seats“ lassen sich je nach Anforderung versenken und hochklappen. Die Grundausstattung „Comfort“ enthält außerdem unter anderem eine Klimaautomatik, eine elektronische Parkbremse, ein in Höhe und Weite verstellbares Lenkrad, eine Sitzheizung für die Vordersitze, LED-Scheinwerfer, einen Licht- und Regensensor sowie Digitalradio-Empfang und eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung.

Hondas „Sensing“-Sicherheitssysteme sind ebenfalls standardmäßig an Bord, darunter ein Kollisionswarnsystem mit aktivem Bremseingriff und Fußgängererkennung, ein aktiver Spurhalteassistent, eine adaptive Geschwindigkeitsregelung und eine Verkehrszeichenerkennung. Für passive Sicherheit sorgen zehn Airbags, darunter ein Knie-Airbag für den Fahrer und ein neuer zentraler Frontairbag, der bei einer seitlichen Kollision ein Zusammenstoßen von Fahrer und Beifahrer verhindern beziehungsweise mildern soll.

Ausstattungsvarianten

Bei der mittleren Ausstattungsvariante „Elegance“ (ab 23.050/22.469 Euro) hebt der Hersteller das Infotainment-System Honda Connect mit 9-Zoll-Touchscreen und kabelloser Smartphone-Einbindung über Apple CarPlay und Android Auto hervor. Enthalten sind hier zudem unter anderem 15-Zoll-Leichtmetallfelgen, eine Einparkhilfe für vorn und hinten, eine Alarmanlage, elektrisch einstellbare sowie beheizbare und anklappbare Außenspiegel.

In der Top-Variante „Executive“ (ab 24.650/24.029 Euro) fährt der Jazz auf 16-Zoll-Leichtmetallfelgen. Inbegriffen sind außerdem ein Navigationssystem, ein beheizbares Lederlenkrad, ein schlüsselloses Zugangssystem, eine Rückfahrkamera und zwei USB-Ladeanschlüsse für den Fond. Ein Toter-Winkel-Assistent und ein Ausparkassistent unterstützen den Fahrer. Abgedunkelte hintere Scheiben, Außenspiegel in Chrom und LED-Nebelscheinwerfer werten den Jazz in der höchsten Ausstattung optisch auf.

Am „Executive“-Niveau orientiert sich auch der Jazz Crosstar (ab 26.250/25.588 Euro). Diese Variante verfügt über ein Karosserie-Kit mit eigenständiger Front- und Heckschürze sowie Verkleidungen an Radhäusern und Seitenschwellern. Die erhöhte Bodenfreiheit, eine Dachreling und silberfarbene Außenspiegel sollen dem Modell einen modernen Crossover-Look verleihen. Innen gibt es acht statt vier Lautsprecher für das Audiosystem sowie wasserabweisende Stoffbezüge. Optional ist der Jazz Crosstar Executive in einer Zweifarbenlackierung erhältlich.