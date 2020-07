Hyzon Motors treibt die Entwicklung und Produktion von mit Wasserstoff betriebenen Brennstoffzellen-Elektro-Lastwagen voran. Das Startup hat seinen Sitz im US-Bundesstaat Delaware, ist aber eine Ausgründung des 2003 gestarteten Brennstoffzellen-Herstellers Horizon Fuel Cell aus Singapur. Hyzon Motors will seine Fahrzeuge auch in Europa fertigen und verkaufen, dazu wurde nun eine Tochterfirma gegründet und die Europa-Zentrale in der niederländischen Stadt Groningen eröffnet.

Auf dem europäischen Markt arbeitet Hyzon Motors mit dem niederländischen Spezialisten Holthausen Clean Technology zusammen. Holthausen baut bereits seit einiger Zeit Diesel-Lkw auf Brennstoffzellen-Systeme um. „Als europäischer Pionier auf dem Feld der Fuel-Cell-Trucks liefern wir seit Jahren Brennstoffzellen-Lkw und wir sind geehrt, jetzt die Kräfte mit Hyzon zu bündeln, um die fortschrittlichste Technologie zu europäischen Kunden zu bringen“, so Max und Carl Holthausen laut einer Mitteilung.

Die von Max Holthausen geführte Neugründung Hyzon Motors Europe soll ab Ende 2021 in hoher Qualität „Hunderte“ schwere Brennstoffzellen-Fahrzeuge mit ausgereifter Technik ausliefern. Das Interesse daran, Diesel-Nutzfahrzeuge durch Modelle mit klimafreundlicheren Antrieben zu ersetzen, sei derzeit „sehr groß“.

HYZON Motors Europe is officially live!!! We will start rolling out heavy duty hydrogen trucks that are build in Europe for Europe as a new OEM specialised in hydrogen heavy duty trucks! #hyzon #hyzonmotors #europe #hydrogen #hydrogeneurope pic.twitter.com/l95QFmE66e — Max Holthausen | MD Hyzon Motors Europe (@Max_Holthausen) July 11, 2020

Hyzon Motors will als erstes Unternehmen in Europa schwere Null-Emissions-Fahrzeuge in Serie produzieren. Damit soll in weniger als einem Jahr begonnen werden, Vorbestellungen werden bereits angenommen. Auch mittelgroße Nutzfahrzeuge sowie Busse mit der alternativen Antriebsart sind vorgesehen. Beim Vertriebsmodell setzt der Anbieter auf „All-inclusive“-Leasing.

Neben dem Heimatmarkt USA sowie Europa hat Hyzon Motors auch Asien und Australien im Visier. Den Kunden verspricht das Startup den Umstieg auf kosteneffiziente, lokal emissionsfreie und nachhaltige Nutzfahrzeuge. Erste von Hyzon Motors veröffentlichte Bilder seines Europa-Lkw zeigen eine Sattelzugmaschine, die auf dem Modell XF Space Cab des niederländischen Lkw-Produzenten DAF aufbaut. Das Fahrzeug weist eine geänderte Front mit großem Hyzon-Schriftzug auf, technische Details und Preise sind noch nicht bekannt.