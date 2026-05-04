EU-Nutzfahrzeugmarkt Q1 2026: Diesel dominiert weiter, E-Fahrzeuge legen zu

Im ersten Quartal 2026 stiegen die Neuzulassungen von Transportern in der EU um 2,3 Prozent, bei Lkw um 10,7 Prozent und bei Bussen um 24,5 Prozent. Das geht aus Zahlen des Verbands der Europäischen Automobilhersteller ACEA hervor.

Bei den Transportern fielen die Ergebnisse in den vier größten Märkten unterschiedlich aus. Spanien verzeichnete mit +13 Prozent den stärksten Anstieg, Frankreich folgte mit +3,7 Prozent. In Deutschland gingen die Neuzulassungen um 9 Prozent zurück, in Italien um 1,7 Prozent.

Bei den Lkw stiegen die Neuzulassungen in der EU auf 81.766 Einheiten. Getragen wurde das Wachstum vor allem von einem Plus von 12,6 Prozent bei schweren Lkw, während mittlere Lkw um 0,7 Prozent zulegten. Unter den großen Märkten verbuchten Polen mit +32,8 Prozent und Spanien mit +17,1 Prozent zweistellige Zuwächse, Deutschland kam auf +6,9 Prozent. Frankreich lag mit -1,4 Prozent unter dem Wert des ersten Quartals 2025.

Die Neuzulassungen von Bussen in der EU erhöhten sich auf 10.964 Einheiten. Deutschland meldete unter den großen Märkten ein Plus von 34,7 Prozent, Italien kam auf 23,7 Prozent und Frankreich auf 22 Prozent. Spanien verzeichnete dagegen einen Rückgang um 6,2 Prozent. Polen kam auf einen Anstieg von 62,6 Prozent.

Antriebsarten

Bei den Transportern blieb Diesel die wichtigste Antriebsart. Die Zahl der Diesel-Neuzulassungen sank um 0,8 Prozent auf 288.484 Einheiten, der Marktanteil fiel von 82,5 Prozent im ersten Quartal 2025 auf 80 Prozent. Elektrisch aufladbare Transporter legten um 42 Prozent zu und erreichten einen Marktanteil von 12 Prozent nach 8,7 Prozent ein Jahr zuvor. Benziner gingen um 27,1 Prozent zurück und kamen noch auf 3,7 Prozent Marktanteil statt 5,2 Prozent. Hybrid-Transporter stiegen um 42,1 Prozent, erreichten aber 3,5 Prozent des EU-Marktes.

Auch bei den Lkw dominierte Diesel im ersten Quartal 2026 mit 92,4 Prozent aller neuen EU-Zulassungen. Die Zahl der Diesel-Lkw stieg um 11 Prozent. Elektrisch aufladbare Lkw legten um 40,1 Prozent zu und erreichten 4,4 Prozent Marktanteil nach 3,5 Prozent im Vorjahr. Frankreich mit +66,3 Prozent und Deutschland mit +58,9 Prozent führten diese Entwicklung an, während die Niederlande um 1,3 Prozent zurückgingen. Zusammen standen diese Märkte für 71 Prozent aller Neuzulassungen in diesem Segment.

Bei den Bussen stiegen die Neuzulassungen elektrisch aufladbarer Modelle um 36 Prozent, ihr Marktanteil erhöhte sich von 20 Prozent im ersten Quartal 2025 auf 21,8 Prozent. Italien, der zweitgrößte Markt nach Gesamtzulassungen, verzeichnete dabei ein Plus von 161,2 Prozent. Dieselbusse nahmen um 24,8 Prozent zu und hielten einen Marktanteil von 65,7 Prozent. Hybrid-elektrische Busse gingen dagegen um 10,6 Prozent zurück und kamen noch auf 5,1 Prozent des Marktes.