Unterstützt und vorangetrieben von der Politik bauen lokale Unternehmen in der Türkei die Elektroauto-Marke TOGG auf. Neben den Fahrzeugen sollen auch Batterien vor Ort produziert werden. Das vor zwei Jahren gegründete Firmenkonsortium hinter TOGG hat Ende 2019 erste Modelle vorgestellt, die 2022 auf den Markt kommen sollen. Möglichst bald soll die Expansion nach Deutschland und in andere europäische Länder folgen.

Im Juni feierte TOGG mit dem Präsidenten der Türkei Recep Tayyip Erdoğan die Grundsteinlegung für sein in der Provinz Bursa in der Westtürkei angesiedeltes Elektroauto-Werk. Die Leitung des E-Mobilitäts-Projekts hat mit Gürcan Karakas ein früherer Manager des deutschen Zulieferers Bosch inne. Er verriet laut dem Portal Hürriyet.de kürzlich in einer Online-Konferenz: „Wir haben vereinbart, ein globales Unternehmen mit Know-how in der Batterieproduktion in die Türkei zu bringen. Wir werden die Batterieproduktion vollständig in der Türkei durchführen.“

Obwohl Batterien wesentlich für die Leistungsfähigkeit und Profitabilität von Elektroautos sind, vertrauen die meisten Hersteller auf Akkus von Zulieferern. Den in diesem Bereich führenden Lieferanten aus Asien will TOGG offenbar Konkurrenz machen, in der Online-Konferenz ließ das türkische Unternehmen verlauten: „Wir können die Herstellung mehrerer Produkte, einschließlich Batterien, für andere Unternehmen übernehmen.“

Für die eigenen Autos seien über 90 Prozent des Lieferanten-Auswahlprozesses abgeschlossen, sagte Karakas. Rund 78 Prozent der Lieferanten seien Unternehmen in der Türkei, 22 Prozent kämen aus Europa und Asien. Die Inlandsproduktionsrate von TOGG werde zunächst bei 51 Prozent liegen, innerhalb von drei Jahren dann auf 66 Prozent steigen. Das Werk in Bursa soll eine Kapazität von 175.000 Fahrzeugen pro Jahr haben. Die Preise der ersten Fahrzeuge werden Insidern nach in der Türkei bei 22.000 Euro starten, mit guter Ausstattung soll ein TOGG-Stromer für 30.000 Euro zu haben sein.

Karakas kündigte Hürriyet.de zufolge an, dass die Elektroautos aus der Türkei zwei Jahre nach dem Start auf dem Heimatmarkt in europäische Länder wie Deutschland, Frankreich und Italien exportiert werden. „Unser Team ist bereit für den globalen Wettbewerb“, erklärte der TOGG-Chef. Laut einem Bericht des Handelsblatts könnten die Auslieferungen hierzulande wie in der Türkei auch schon im Jahr 2022 beginnen.

Hinter TOGG stehen die türkischen Unternehmen Anadolu Group, BMC, Kök Group, Turkcell und Zorlu Holding. Einige von ihnen haben bereits Erfahrung mit dem Fahrzeugbau. Fünf Prozent des Konsortiums gehören der Union der Kammern und Börsen der Türkei TOBB. Der Staat unterstützt das E-Auto-Startup zudem mit Fördergeldern und will selbst mindestens 30.000 Fahrzeuge erwerben. Mit Investitionen von insgesamt etwa drei Milliarden Euro sollen fünf Baureihen realisiert werden: zwei SUV, eine Limousine und ein Kompaktwagen sowie ein Minivan.