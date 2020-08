Das chinesische Unternehmen Eli arbeitet seit mehreren Jahren an dem elektrischen Kleinstwagen Zero, zuletzt war es jedoch still um das Projekt geworden. Nun gibt es ein Update zum aktuellen Stand.

Man habe im vergangenen Jahr bewusst das Marketing zurückgefahren, um sein Erstlingswerk weiterzuentwickeln und die Lieferkette in den Fokus zu rücken, teilte das Startup mit. Derzeit werde die Produktion des Zero vorbereitet. Der Stromer habe mehrere Verbesserungen erfahren, dazu gehöre ein komplett neues Interieur sowie Funktionen wie Brems- und Lenkhilfe. Die Neuerungen am Zero würden zudem eine Zulassung sowohl für die USA als auch Europa ermöglichen.

Der 2250 mm kurze, 1380 mm schmale und 1588 mm hohe Zero werde zunächst in limitierter Stückzahl hergestellt und im vierten Quartal in den USA und Europa in den Verkauf gehen, so Eli weiter. Die für den hiesigen Markt angepasste Version fährt laut der Unternehmens-Website maximal 45 km/h schnell und wird mit 5,8-kWh-Batterie für 80 Kilometer Reichweite oder 8-kWh-Batterie für 110 Kilometer Reichweite ausgeliefert. Als Ladezeit werden zwei- und dreieinhalb Stunden angegeben. Preise sind noch nicht bekannt.

Eli bietet für die Batterie ein optionales Heizsystem an, mit dem sich die Leistung des eingesetzten Lithium-Ionen-Speichers für mehr Reichweite im Winter bei niedrigen Temperaturen optimieren lässt. Standardmäßig soll Rekuperationstechnik zur Energierückgewinnung beim Verzögern und Bremsen für mehr Effizienz und Reichweite sorgen.

Zur Technik im neuen, minimalistischen Interieur des Zero gehört ein Digitaldisplay vor dem Fahrer im Tablet-Format, das auch Bilder der Rückfahrkamera anzeigt. Rechts neben dem Lenkrad finden sich drei Drehknöpfe, der erste davon dient zur Gangwahl. Klimaanlage und Heizung sind ab Werk verbaut, hinzu kommen Getränke- und Zeitschriftenhalter. Für Licht und auf Wunsch frische Luft sorgt ein ebenfalls standardmäßiges Schiebedach. Neben Platz für zwei Insassen gibt es im Zero hinter den Sitzen 16 Liter Stauraum.