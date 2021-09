Eli beginnt mit Produktion des Zero, Start in Österreich, Deutschland & der Schweiz

Das Start-up Eli beginnt mit der Produktion seines elektrischen Kleinstwagens Zero. Das speziell für die Stadt konzipierte zweisitzige Leichtfahrzeug wird in China hergestellt, in den kommenden Monaten soll es auf dem europäischen Markt eingeführt werden.

Der Zero besteht aus Kunststoff und hochfestem Aluminium, sein 4 kW (5,4 PS) starker Heckantrieb beschleunigt ihn bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h. Er ist 2250 Millimeter lang, 1380 Millimeter breit und 1588 Millimeter hoch und hat einen Kofferraum mit 160 Liter Fassungsvermögen. Die Energie für den Antrieb stammt aus einem Akkupaket mit 5,8 oder 8,0 kWh Speicherkapazität für eine Reichweite von 80 bis 110 Kilometern und soll sich an der Haushaltssteckdose je nach Batteriegröße in 2,5 bis 3,5 Stunden von 0 auf 100 Prozent aufladen lassen.

Zur Ausstattung des kleinen Elektroautos gehören unter anderem Brems- und Lenkunterstützung, LED-Licht, Rückfahrkamera, Parksensor und Interieur-Features wie USB-Ladeanschluss, Getränkehalter, Heizung und Klimaanlage, Schiebedach und ein 7-Zoll-Display im Armaturenbrett.

Firmenchef und Gründer Marcus Li sagte dem US-Portal TechCrunch, dass das Unternehmen mehr Reservierungen als Fahrzeuge habe, was seiner Meinung nach ein gutes Problem sei. Zwischenzeitlich habe Eli überlegt, sein Angebot auf Carsharing-Dienste auszurichten. In diesem Bereich sei das Interesse von potenziellen institutionellen Investoren am größten gewesen, das Start-up habe sich letztlich aber für den regulären Verkauf seiner Fahrzeuge entschieden.

„Wir verkaufen über einen etablierten Vertriebshändler namens KSR Group, der zunächst in Österreich, Deutschland und der Schweiz und dann in weiteren europäischen Ländern an den Start geht“, erklärte Li. Die Zusammenarbeit mit einem Händler sei für Eli als Start-up in der Anfangsphase hilfreich, da man so Dinge wie Wartung, Lieferung und Probefahrten auslagern könne.

„Unser Ziel ist es, den Stadtverkehr zu revolutionieren und Städte und Gemeinden auf eine neue Art und Weise zu verbinden, die Staus und Umweltverschmutzung reduziert“, so der Eli-Chef. „Da städtische Gebiete weiter wachsen und sich das Klima rapide verändert, müssen wir einen Raum für Mikro-Elektroautos wie den Eli Zero schaffen, der energieeffizient und umweltfreundlich ist.“

Offizielle Preise für den Eli Zero wurden noch nicht veröffentlicht, laut TechCrunch werden aber 11.999 Dollar (ca. 10.225 Euro) aufgerufen.