NIO gilt vielen als das Tesla aus Asien, anders als der US-Hersteller verkauft das chinesische Startup seine Elektroautos bisher aber nur auf dem Heimatmarkt. Die Expansion nach unter anderem Europa wurde bereits angekündigt, könnte früheren Aussagen nach jedoch mehrere Jahre auf sich warten lassen. Nun soll es doch schneller gehen.

Firmen-Chef und -Gründer William Li erklärte kürzlich im Gespräch mit Automotive News, dass NIO in der zweiten Jahreshälfte 2021 nach Europa kommen wolle. Im Jahr darauf werde man in weitere Regionen vorstoßen, 2023/2024 solle NIO dann in den wichtigsten globalen Märkten vertreten sein. In Europa werde NIO zunächst in einzelnen Ländern aktiv – welche genau, verriet Li noch nicht.

NIO wurde 2014 gegründet und positioniert sich als chinesischer Pionier für Premium-Elektroautos. Als erstes Modell stellte die Marke 2016 als Technologie- und Imageträger den limitierten Supersportwagen EP9 vor. Mit dem siebensitzigen SUV ES8 folgte dann Mitte 2018 das erste Elektroauto für den Massenmarkt, im Jahr darauf rollte das Fünfsitzer-SUV ES6 zu den Händlern. Demnächst wird in China die dritte Baureihe EC6 eingeführt, eine Crossover-Variante des ES6. Einen Ausblick auf mögliche weitere Stromer geben die Limousine ET und die Zukunftsstudie EVE.

NIO bewirbt seine Fahrzeuge als moderne, hochwertige und alltagstaugliche Elektroautos. Als Reichweite werden derzeit mit großer 100-kWh-Batterie bis zu 615 Kilometer gemäß der hierzulande auslaufenden NEFZ-Norm geboten. Die Kunden profitieren zudem unter anderem von einem kostenlosen Netz an Batterie-Wechselstationen, mobilen Ladefahrzeugen und einem via App buchbaren Ladeservice durch NIO-Personal. Darüber hinaus hat das Unternehmen Ladelösungen für das Zuhause im Programm.

Neben dem Elektroantrieb rückt NIO bei seinen Fahrzeugen wie Tesla das Autonome Fahren und hohe Digitalisierung sowie Konnektivität in den Fokus. Eine Besonderheit ist der interaktive persönliche Digital-Assistent NOMI, auf den per Sprachsteuerung zugegriffen wird. Beim physischen Vertrieb setzt NIO auf ein eigenes Verkaufsnetz, zu dem sogenannte NIO Houses gehören, die auch als „Klubraum“ für die Kunden dienen.

NIO hatte 2019 mit Geldproblemen zu kämpfen, in diesem Jahr kommen die Herausforderungen durch den Coronavirus hinzu. Mittlerweile geht es für das Startup aber wieder voran, so wurden im zweiten Quartal 2020 rund 10.000 Fahrzeuge ausgeliefert – in den drei Monaten davor waren es nur knapp 3800, im Vorjahresquartal 3500. Noch ist das Geschäft nicht profitabel, steigende Verkäufe in China und möglichst bald auch in Europa sowie den USA sollen das ändern. Für seine weiteren Pläne sicherte sich NIO in diesem Jahr rund 900 Millionen Euro frisches Kapital sowie neue Kreditlinien von rund 1,3 Milliarden Euro.