Tesla will im September bei einem ersten „Battery Day“ über die künftigen Pläne für die Versorgung seiner Elektroautos mit leistungsstarken Akkus informieren. Erwartet werden neben der Ankündigung einer komplett eigenen Fertigung Details zu Batteriezellen, die langlebiger und leistungsfähiger als die bisherigen sind. Firmenchef Elon Musk will nun offenbar die besonders bei Fans des Unternehmens hohen Erwartungen etwas bremsen.

Musk meinte auf Twitter, dass 400 Wattstunden pro Kilogramm nicht mehr weit weg seien. Im Vergleich zum aktuellen Stand wäre das einem Bericht von Reuters zufolge ein Fortschritt um etwa 50 Prozent. Laut der Nachrichtenagentur liegen die derzeit von Tesla in seiner Baureihe Model 3 verwendeten Batteriezellen des Elektronikkonzerns Panasonic bei rund 260 Wattstunden pro Kilogramm. Die Mittelklasse-Limousine kommt damit gemäß WLTP-Norm auf eine hohe Reichweite von 530 Kilometern.

Die in Aussicht gestellten Batteriezellen mit 400 Wh/kg sind noch in Arbeit – es werde sie „wahrscheinlich in 3 bis 4 Jahren“ geben, sagte Musk. Er bezog sich damit auf in Massenproduktion hergestellte Akkus, die viele Ladezyklen überstehen, nicht nur im Labor erreichte Werte. Mit seiner Äußerung reagierte Musk auf den Tweet eines Analysten. Dieser fragte darin, warum der Tesla-Chef wiederholt über elektrische Flugzeuge gesprochen hat. Musk hatte im letzten Jahr erklärt, dass sich die Energiedichte von Akkus für elektrische Flugzeuge auf über 400 Wh/kg verbessern müsse. Allerdings ist offen, ob Tesla tatsächlich auch in die Luftfahrt einsteigen will.

Bisher hat Tesla bei Batterien eng mit Panasonic zusammengearbeitet. Die Unternehmen betreiben gemeinsam die „Gigafactory 1“ im US-Bundesstaat Nevada, in der Batterien und Antriebe für Elektroautos entstehen. Panasonic sieht für den Partner in den nächsten Jahren Verbesserungen der Energiedichte von 20 Prozent vor. In Zukunft will Tesla auch von anderen Lieferanten Energiespeicher beziehen, darunter von dem führenden Akkufertiger CATL aus China. Bei der Kooperation mit CATL geht es nach aktuellem Stand vor allem um möglichst langlebige und günstige, wohl etwas weniger leistungsstarke E-Auto-Batterien für den chinesischen Markt.

Flankierend zum Einkauf von Akkus bei mehreren Unternehmen gilt die baldige Einführung von von Tesla selbst entwickelten und produzierten Batteriezellen als gesichert. Beim Battery Day dürfte es dazu erstmals konkrete offizielle Informationen geben. Im Vorfeld wird über diverse mögliche Technologie- und Leistungssprünge spekuliert, eine „Super-Batterie“ wird es laut Musks aktueller Twitter-Nachricht von Tesla zumindest kurzfristig aber nicht geben.