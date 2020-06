Tesla soll bald eine Batterie vorstellen, die eine Haltbarkeit von einer Million Meilen (1,6 Mio. km) aufweist. Bei den neuen Akkus arbeitet der US-Konzern anders als bisher nicht mit seinem japanischen Technologie-Partner Panasonic zusammen, sondern mit CATL (Contemporary Amperex Technology) aus China. Letzteres Unternehmen bietet nun auch anderen Herstellern besonders langlebige Energiespeicher an.

CATL ist einer der weltweit führenden Hersteller von Lithium-Ionen-Akkus. Der Nachrichtenagentur Bloomberg teilte das Unternehmen kürzlich in einem Interview mit, eine Batterie mit einer Haltbarkeit von 16 Jahren oder 2 Millionen Kilometer (1,24 Mio. Meilen) entwickelt zu haben. Die Produktionskosten für die neue Technologie lägen nur zehn Prozent über denen heute ausgelieferter Batterien. „Wenn jemand eine Bestellung einreicht, sind wir bereit zur Produktion“, wird CATL-Gründer und -Geschäftsführer Zeng Yuqun zitiert.

Bei aktuellen Batterien gehen Experten von einer verlässlichen Einsatzzeit in Elektroautos von bis zu acht Jahre oder 250.000/300.000 Kilometer aus. Tesla will demnächst Details zu seinen deutlich länger haltbaren, gemeinsam mit CATL konzipierten Batterien mitteilen. Zuerst sollen einem Bericht zufolge ab Ende 2020/Anfang 2021 in China ausgelieferte Elektroautos vom Typ Model 3 davon profitieren.

Ein weiterer Fokus von Tesla bei Akkus sind neben der Haltbarkeit insbesondere die Kosten: Sie sollen mit den neuen CATL-Batterien auf das Niveau von Verbrenner-Modellen gedrückt werden. Der Chef des chinesischen Zulieferers sagte zu der Zusammenarbeit mit Tesla-Boss Elon Musk, dass er sich gut mit ihm verstehe und er „ein lustiger Kerl“ sei. Musk würde „den ganzen Tag lang“ über die Kosten reden und Zeng sicherstellen, dass man hierfür Lösungen biete.

Auch beim US-amerikanischen Traditionskonzern General Motors ist eigenen Angaben nach eine Eine-Million-Meilen-Batterie kurz vor der Marktreife. Andere Autobauer dürften ebenfalls großes Interesse an möglichst beständigen Batterien haben. Unter anderem Volkswagen und Toyota investieren hohe Summen in fortschrittliche Akku-Technologie, Konkretes dazu haben beide Konzerne aber noch nicht verraten.

Bei CATL erwartet man, dass die Verkäufe von Elektroautos wegen dem Coronavirus das ganze Jahr über niedriger als erwartet ausfallen. Anfang 2021 werde der Absatz dann aber wieder anziehen, meinte Zeng im Gespräch mit Bloomberg. Ob für die über zwei Millionen Kilometer einsetzbare neue Batterie bereits Aufträge vorliegen, sagte er nicht. Zu den deutschen Kunden von CATL gehören unter anderem BMW und Volkswagen.