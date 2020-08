Elektroautos sind technisch simpler und daher auch einfacher zu bauen. Noch kostet die Antriebsart die Hersteller aber mehr als die seit Jahren optimierten und in großer Stückzahl produzierten Verbrenner-Systeme. Einer aktuellen Analyse nach ist der Mehraufwand für Stromer weiter hoch, die zusätzlichen Kosten können die Anbieter dabei nur teilweise an die Käufer weitergeben.

Laut der Unternehmensberatung PwC kostet die Herstellung eines Elektroautos mit 300 Kilometern Reichweite derzeit rund 4500 Euro mehr als die eines klassischen Verbrenner-Wagens. Ein vergleichbarer Plug-in-Hybrid mit Elektro-Verbrenner-Kombination und 100 kW Leistung (136 PS) koste die Autobauer 3600 Euro mehr.

An der Transformation zu voll- und teilelektrischen Modellen kommen die Autohersteller nicht vorbei. Um die künftig in der EU geltenden Vorgaben zu erfüllen und so empfindliche Strafzahlungen zu vermeiden, müssten sie den Anteil elektrifizierter Autos bis 2030 auf 35 bis 45 Prozent erhöhen, so PwC. Für die Käufer bringe das ein neues Fahrgefühl, Komfort und Zufahrt zu Null-Emissions-Zonen in Städten, sagt Berater Jörn Neuhausen. Bei Elektro-Kleinwagen mit 150 Kilometern Reichweite ergäben sich zudem schon heute niedrigere Gesamtkosten als mit einem Diesel oder Benziner.

Bei Kompakt- und Mittelklasseautos mit 300 Kilometern elektrischer Reichweite erwartet PwC ab 2024 auch ohne Förderung einen Kostenvorteil für Verbraucher. Entsprechende Fahrzeuge werden in vielen Ländern bezuschusst, in Deutschland derzeit mit bis zu 9000 Euro. Dass leistungsstarke Batterie-Autos mit großen Reichweiten von über 600 Kilometern den Käufern einen Betriebskostenvorteil bieten, ist den Beratern zufolge nicht in Sicht.

Dass Autos mit E-Antrieb noch teurer sind, liegt an den Anfangsinvestitionen in die Entwicklung und Produktion sowie auch und insbesondere an den Akkus. PwC rechnet damit, dass die Kosten für Batteriezellen von heute 90 Euro je Kilowattstunde in zehn Jahren auf 68 Euro sinken könnten. Kobaltarme Materialien, der vermehrte Einsatz von Silizium oder neue Beschichtungsverfahren könnten dazu beitragen. Bei den Mehrkosten für Plug-in-Hybride könnte das bis 2030 zu einem Rückgang auf 2500 Euro führen, bei E-Autos auf 1500 Euro und bei Brennstoffzellen-Wasserstoff-Stromern auf 3000 Euro.

„Für Automobilhersteller senken hohe Produktions- und Rohstoffkosten aktuell noch die Margen, daher sind Investitionen in technologischen Fortschritt der größte Hebel für zukünftige Kostensenkungen bei gleichzeitiger Leistungssteigerung“, erklärt Neuhausen.