Peugeot bietet ab sofort auch den Boxer mit reinem Elektroantrieb an. Das Modell folgt auf den ebenfalls seit August bestellbaren kleineren Elektro-Transporter e-Expert. Der e-Boxer ist mit zwei Batterievarianten erhältlich, die größere ermöglicht eine Reichweite von bis zu 340 Kilometern nach WLTP-Norm. Zur Wahl stehen außerdem vier Längen, drei Höhen, mehrere Karosserieformen und diverse Fahrerassistenzsysteme.

Der neue e-Boxer bietet mit bis zu 1890 Kilogramm die gleiche Nutzlast wie der Verbrenner. Das gilt auch für das Ladevolumen mit 8 bis 17 m³, da die Batterie unter dem Boden verbaut ist. Basierend auf drei Radständen (3 m/3,45 m/4,04 m) gibt es den Kastenwagen in fünf unterschiedlichen Größen, die sich in Länge (L1 bis L4) und Höhe (H1 bis H3) unterscheiden. Zusätzlich ist der e-Boxer auch als Fahrgestell mit Einzelkabine in den Längen L2, L3 und L4, als Fahrgestell mit Doppelkabine in der Länge L3 und als Plattformfahrgestell mit Einzelkabine (L3 and L4) verfügbar.

Der Antrieb des e-Boxer sorgt für ein Drehmoment von 260 Nm bei einer maximalen Leistung von 90 kW (122 PS). Der Antriebsstrang gewinnt Energie zurück (Rekuperation), wenn das Pedal losgelassen oder die Bremse gedrückt wird. Die maximale Geschwindigkeit liegt bei 90 km/h für die 4-Tonnen-Variante, ansonsten bei 100 km/h. Für mehr Sicherheit kann der e-Boxer optional unter anderem mit Rückfahrkamera, Notbremsassistent, Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung, Fernlichtautomatik, Toterwinkelassistent, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer sowie

Bergabfahrhilfe ausgerüstet werden.

Die Energie für den Vortrieb kommt bei den Längen L1 und L2 von einer Lithium-Ionen-Batterie mit 37 kWh, das reicht gemäß Norm für 200 Kilometer. In den Längen L3 und L4 ist eine 70-kWh-Batterie für 340 E-Kilometer verbaut. In der Karosserievariante „Fahrgestell“ ist die größere Batterie bereits ab der Länge L2 integriert. Geladen werden kann der e-Boxer via Typ-2-Kabel und den Schnelllade-Standard CCS. Serienmäßig verfügt der E-Transporter über ein doppeltes Bordladegerät für 1-phasiges (7 kW) und 3-phasiges (22 kW) Laden. Die Ladezeit bis 80 Prozent gibt Peugeot für beide Batteriegrößen an 50-kW-Säulen mit bis zu einer Stunde an. An einer Wallbox soll sich das Akkupaket mit 37 kWh in fünf Stunden vollladen lassen, die 70-kWh-Batterie braucht neun Stunden. Mit 7 kW fallen sechs Stunden (37 kWh) beziehungsweise 12 Stunden (70 kWh) Wartezeit an.

Optisch unterscheidet sich der e-Boxer von den Verbrenner-Ausführungen nur durch zwei Schriftzüge: „e-Boxer“ an der Hintertür und „e“ über dem vorderen linken Radkasten. Im Inneren bringt der Elektroantrieb mehrere Neuerungen. Anstatt eines Schalthebels sitzen rechts unter dem Kombiinstrument drei Knöpfe, über die der Fahrmodus ausgewählt wird. Neu ist auch der Innenspiegel, in dem Informationen wie der Ladezustand der Batterie, die verbleibende Reichweite, die Spannung, die Stromstärke und der Fahrmodus abgebildet werden. Rund um das Kombiinstrument bietet der e-Boxer zudem diverse Ablagen und Fächer.

Peugeot will den e-Boxer im vierten Quartal 2020 auf den europäischen Markt bringen. Produziert wird das Modell im italienischen Werk in Cal di Sangro und elektrifiziert durch das Kooperationsunternehmen Bedeo. Preise wurden wie der genaue Termin für den Start der Auslieferungen in Deutschland noch nicht veröffentlicht.