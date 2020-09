Eine vom Chemnitz Automotive Institute CATI veröffentlichte Studie analysiert die Entwicklung von Standorten und Produktionsvolumina für elektrifizierte Pkw und leichte Nutzfahrzeuge in Europa bis zum Jahr 2025. Die Elektromobilität trotz demnach der durch den Coronavirus in der Autoindustrie ausgelösten Krise.

„Wir beobachten aktuell einen Hochlauf der E-Mobilität, der allerdings noch mit angezogener Handbremse erfolgt. Diese wird sich nach unseren Untersuchungen jedoch in den nächsten beiden Jahren lösen“, so CATI-Direktoriumsmitglied Werner Olle. „Die Hersteller brauchen dringend den Elektroboom, um die Zielvorgaben bei den CO2-Emissionswerten zu erfüllen und Strafzahlungen zu entgehen. Allerdings haben sie es auch versäumt, entsprechende Produktentwicklungen rechtzeitig anzustoßen und die Bereitstellung von Produktionskapazitäten zu forcieren, sodass aktuell lange Lieferzeiten sowohl für vollelektrische Pkw als auch für Plug-in-Hybride bestehen.“

Der Auswertung von CATI zufolge wurden 2019 in Europa 276.500 vollelektrische Pkw an 17 Standorten in acht Ländern – darunter sechs in Deutschland – produziert. Bis 2022 ist laut Studie eine Verdopplung der Produktionswerke für reine E-Pkw auf über 35 Standorte in mindestens elf europäischen Ländern und mehr als eine Vervierfachung der dort produzierten Voll-Stromer im Vergleich zu 2019 zu erwarten. Für 2022 wird eine Produktion von 1,2 Millionen vollelektrischen Fahrzeuge in Europa prognostiziert, für 2025 über zwei Millionen Einheiten. Deutschland entwickelt sich hierbei zum Hotspot.

Im letzten Jahr war die Bundesrepublik erstmals größter europäischer Absatzmarkt für vollelektrische Pkw, knapp vor deutlich kleineren Märkten wie den Niederlanden und Norwegen, erklärt das CATI. 2020 werde Deutschland erstmals Frankreich als Produktionsstandort für Elektroautos überholen. Diese erst in jüngster Zeit begonnene Entwicklung werde bis 2025 weiter an Fahrt gewinnen, so die Verfasser der Studie. Sie haben errechnet, dass sich die Jahresproduktion von Elektroautos in Deutschland von 2019 bis 2022 auf circa 600.000 Fahrzeuge nahezu verachtfacht und bis 2025 weiter auf über 1,1 Millionen Batterie-Fahrzeuge steigt. Gut 50 Prozent aller in Europa hergestellten vollelektrischen Pkw würden dann an deutschen Standorten hergestellt.

Für ihr Antriebsportfolio in der E-Mobilität modifizieren laut der Analyse viele Autohersteller bisherige Strategien und öffnen sich in unterschiedlichen Ausprägungen dem Mix aus Elektroauto- und Plug-in-Hybrid-Modellen. Übereinstimmend keine Großserien-Perspektive in diesem Jahrzehnt sehen sie der Studie nach für Brennstoffzellen-Pkw, Ausnahmen sind Toyota und insbesondere Hyundai. „Diese Entwicklungen sind ein Hinweis darauf, dass die fortbestehenden Marktunsicherheiten bezüglich künftiger Antriebstechnologien die Automobilhersteller immer mehr zu einer Diversifikation ihrer Antriebsstrategien veranlassen. Politik sollte hierfür zwar aus übergeordneten Zielen abgeleitete und durchaus ambitionierte Wegmarken setzen, nicht aber Technologien zur Zielerreichung vorgeben wollen“, meint Olle.