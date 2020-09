Viele Autohersteller, Zulieferer und Politiker halten Plug-in-Hybridfahrzeuge für eine vielversprechende, da umweltfreundlichere moderne Antriebsart. Die hiesige Branche hat bei dieser Technik zudem anders als bei reinen Elektroautos weiter einen Vorsprung. Doch die Nachhaltigkeit von Teilzeit-Stromern ist umstritten. Eine umfangreiche Auswertung bestätigt nun eine hohe Abweichung von offiziellen Verbrauchs- und CO2-Angaben.

Auf Plug-in-Hybride entfielen in der ersten Jahreshälfte 2020 etwa 4,5 Prozent aller Pkw-Neuzulassungen in Deutschland. Ausgestattet mit einem Benzin- oder Dieselmotor sowie einem Elektroantrieb und kompakter, extern aufladbarer Batterie ist ihr Beitrag zur Emissionsminderung stark abhängig vom Nutzungsverhalten im Alltagsbetrieb. Für eine gemeinsame Studie haben das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI sowie die gemeinnützige Forschungsorganisation International Council on Clean Transportation (ICCT) Datenmaterial zur realen Nutzung von über 100.000 Plug-in-Hybridfahrzeugen in Europa, Nordamerika sowie China untersucht.

Für ihre statistischen Analysen nutzten die Forscher unter anderem anonymisierte Daten, die Fahrzeughalter freiwillig an Online-Portale wie Spritmonitor.de oder im Rahmen früherer Befragungen übermittelt hatten. Einbezogen wurden auch Auswertungen zu Firmenfahrzeugen, die Flottenkunden zur Verfügung stellten. Dr. Patrick Plötz, Leiter des Geschäftsfeld Energiewirtschaft am Fraunhofer ISI und Hauptautor der Studie, fasst eines der Kernergebnisse zusammen: „Im Mittel fallen die realen Kraftstoffverbräuche und CO2-Emissionen von Plug-in-Hybridfahrzeugen bei privaten Haltern in Deutschland mehr als doppelt so hoch aus wie im offiziellem Testzyklus, während die Werte bei Dienstwagen sogar viermal so hoch sind.“

Damit sei die Abweichung zwischen offiziellen Angaben und realen Erfahrungswerten bei Plug-in-Hybridfahrzeugen sehr viel größer als bei Fahrzeugen mit konventionellem Verbrennungsmotor, unterstreichen die Fraunhofer-Forscher. Der Grund hierfür sei, dass Plug-in-Hybride oft nicht regelmäßig nachgeladen werden: Private Nutzer in Deutschland würden statistisch gesehen lediglich an drei von vier Tagen laden. Bei Dienstwagen werde im Mittel sogar nur ungefähr an jedem zweiten Fahrtag Strom nachgefüllt. Die geringe Ladehäufigkeit reduziert den elektrischen Fahranteil und erhöht damit den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen. In Deutschland erbringen rein privat genutzte Plug-in-Hybridfahrzeuge laut der Auswertung im Durchschnitt etwa 43 Prozent ihrer Fahrleistung im elektrischen Modus, bei Dienstwagen sind es lediglich 18 Prozent.

Förderung sollte elektrisches Fahren attraktiver machen

Die Forscher des Fraunhofer ISI und des ICCT leiten aus ihren Studienergebnissen Handlungsempfehlungen ab. ICCT-Direktor Dr. Peter Mock empfiehlt der Bundesregierung unter anderem, „bei der Förderung von Plug-in-Hybridfahrzeugen die Modelle zu bevorzugen, die über eine hohe elektrische Reichweite und gleichzeitig eine geringe verbrennungsmotorische Leistung verfügen“. Zudem sollten Förderinstrumente wie Kaufprämien und reduzierte Dienstwagenbesteuerung an den Nachweis von überwiegend elektrischer Nutzung im realen Betrieb geknüpft sein. Auch sollten rechtliche und finanzielle Hürden zur Einrichtung von Heimladestationen abgebaut werden.

Die Fahrzeughersteller sollten ebenfalls proaktiv agieren: Wenn sie die elektrische Reichweite ihrer Plug-in-Hybride von heute durchschnittlich 50 auf etwa 90 Kilometer erhöhen und die verbrennungsmotorische Leistung abregeln, könnten sie die Nutzer zu einem verstärkt elektrischen Betrieb ihrer Fahrzeuge motivieren, so die Studienautoren. Weiterhin sollten Flottenmanager von Firmenfahrzeugen das verfügbare Budget für Benzin- beziehungsweise Diesel-Kraftstoff für Tankkarten limitieren und den Angestellten stattdessen ein einfaches und kostengünstiges Nachladen ermöglichen. So ließe sich der Nutzungsgrad des E-Antriebs bei Plug-in-Hybriden optimieren.

Die Bundesregierung hat jüngst eine Arbeitsgruppe einberufen, die eine Optimierung von Plug-in-Hybriden im Rahmen des im Juni beschlossenen Coronavirus-Konjunkturpakets diskutieren soll. Als Reaktion auf die Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Autoindustrie hat die Regierung die „Umweltbonus“-Förderung aufgestockt: Der Kauf von Fahrzeugen mit Plug-in-Hybridantrieb wird jetzt mit bis zu 6750 Euro bezuschusst – 4500 Euro davon zahlt der Staat, den Rest steuern die Hersteller als Nettonachlass bei.