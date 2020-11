Akira Yoshino hat Lithium-Ionen-Batterien mit flüssigem Elektrolyt zur Serienreife gebracht. Die Technologie dominiert bei modernen Elektroautos, die Branche arbeitet aber bereits an potenziellen Nachfolgern mit besseren Eigenschaften. Eine vielversprechende Lösung sind Batterien mit festem Elektrolyt. Yoshino hat im Gespräch mit Springer Professional erklärt, wie er den aktuellen Stand sieht.

Der größte Vorteil von Festkörper-Batterien sei, dass ihre thermische Stabilität höhere Betriebstemperaturen ermögliche. Bei E-Autos sei dadurch der Einsatz ohne das Kühlsystem für die Batterie möglich, so Yoshino. Festkörper-Akkus gelten langfristig als sicherer und leistungsstärker als die aktuell in Elektroautos eingesetzten Produkte. Es gibt jedoch Herausforderungen, eine davon laut Yoshino: Der Widerstand an der Elektrode beziehungsweise an der Festkörperelektrolyt-Grenzfläche sei zu hoch, was ein schnelles Laden und Entladen behindere. Die Volumenausdehnung in den Einlagerungsmaterialien sei ebenfalls eine Hürde: „Wenn sich die Batterie ein wenig ausdehnt oder schrumpft, besteht die Gefahr, dass der Oberflächenkontakt abbricht, sodass kein Ladungstransport mehr stattfindet“, erklärte der Experte.

Weltweit forschen Institutionen und Unternehmen verschiedener Branchen an Festkörper-Batterien. Wann der Serieneinsatz in Elektroautos möglich sein wird, ist umstritten. Während einige auf einen nahenden Durchbruch hoffen, gehen andere erst für 2025 oder später von einer breiten Verwendung in Automobilen aus. Yoshino glaubt, dass sich großformatige Festkörper-Batterien, wie sie für Pkw benötigt werden, noch im Anfangsstadium der Entwicklung befinden.

Als Vorreiter bei Akkus mit festem Elektrolyt gilt unter den Autoherstellern Toyota. Die Japaner wollten eigentlich im Rahmen der diesjährigen Olympischen Sommerspiele in Tokio den aktuellen Stand vorstellen, wegen der Coronavirus-Pandemie fand dies allerdings nicht statt. Yoshino zufolge hat Toyota die Tests bereits abgeschlossen. Dennoch handelt es sich bei dem laut Insidern für 2025 anvisierten Praxiseinsatz nach Meinung des Fachmanns nur um einen Prototyp oder eine Kleinserienproduktion für die weitere Erprobung. Für den Erfolg der Festkörper-Batterie werde aber die Massenproduktion entscheidend sein.

Eine konkrete Prognose für die Verfügbarkeit von Elektroautos mit Festkörper-Batterie machte Yoshino nicht. In der Automobilbranche geht man davon aus, dass in den nächsten Jahren weiter Lithium-Ionen-Batterien mit flüssigem Elektrolyt eingesetzt werden. Die aktuellen Produkte haben noch Verbesserungspotential, das hat zuletzt Porsche bekräftigt. Der Mutterkonzern Volkswagen baut sich aktuell eigenes Akku-Know-how auf, zusammen mit dem schwedischen Startup Northvolt sollen in Salzgitter Lithium-Ionen-Akkus mit flüssigem Elektrolyt produziert werden. Flankierend treiben die Wolfsburger mit dem US-Startup QuantumScape die Serienreife von Festkörper-Technnologie voran. Auch Daimler und Startups wollen die neuen Akkus möglichst schnell in Pkw einsetzen – wann es tatsächlich so weit sein wird, bleibt abzuwarten.