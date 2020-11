Volvos Tochter für sportliche Premium-Stromer Polestar musste für ihr erstes Elektroauto bereits kurz nach dem Start Rückrufe einleiten. Der deutsche Firmenchef Thomas Ingenlath äußerte sich in einem ausführlichen Interview mit Welt.de zu den Problemen und der Elektromobilität allgemein, auch Branchenprimus Tesla kam zur Sprache.

Er sei „betrübt darüber“, dass die Limousine Polestar 2 schon zweimal in die Werkstätten beordert werden musste. Das zeige aber, dass das Unternehmen verantwortungsbewusst gegenüber seinen Kunden agiere und die Themen Sicherheit und Qualität sehr ernst nehme. Autos seien komplexe Produkte und die E-Mobilität bringe weitere Herausforderungen mit sich. Hier lerne auch Polestar täglich dazu.

Alle Autos von Polestar werden in China produziert, der Heimatmarkt der Volvo-Mutter Geely. Ingenlath sieht Polestar trotzdem als europäische Automarke. Man sei in Skandinavien beheimatet und alle Entwickler in Göteborg zu Hause, das präge das Angebot. „Die Entscheidungshoheit liegt in Schweden, und Volvo-Chef Håkan Samuelson lässt uns dabei viele Freiräume“, erklärte Ingenlath.

Viele sehen im Polestar 2 den ersten echten Wettbewerber für Teslas Mittelklassewagen Model 3. Auf den E-Auto-Pionier aus den USA angesprochen unterstrich Ingenlath, dass Polestar weniger Risiken im Bereich der Fahrerassistenzsysteme eingehe: „Das, was heutzutage sicher möglich ist, bieten wir an. Wir nennen das Pilot Assist und nicht Autopilot, denn es ist kein autonomes Fahren.“ Dass Tesla sein System Autopilot nenne, sei gut fürs Image, bei den damit ausgerüsteten Autos müsse der Fahrer aber genauso die Hand am Lenkrad halten wie bei anderen Wagen. „Wir würden nie derart verantwortungslos Technologie raushauen – und wenn dann etwas schiefgeht, dreht man es wieder zurück“, so der Polestar-Chef.

„Aber der Spirit, der Innovationsgeist von Tesla, ist schon sehr inspirierend“, merkte Ingenlath an. Tesla sei in vielen Bereichen „ein Vorbild“, ein direkter Vergleich jedoch nicht angebracht. Der US-Hersteller sei angesichts der Stückzahlen eher ein Konkurrent für Volkswagen. Polestar ziele dagegen auf den Premium-Markt mit entsprechend kleinerem Volumen. In einigen Jahren könnten zwar auch höhere Stückzahlen angestrebt werden, soweit sei man aber noch nicht.

Bisher bestehen die Autos von Polestar aus Technologie von Geely und Volvo, beim Infotainment setzt das Unternehmen auf Software von Google. Ingenlath betonte, dass die Marke daraus ein ganz eigenes Fahrzeug komponiere, „das den Spirit von Polestar transportiert“. Beim Fahrwerk etwa seien die Grundzüge von Volvo, das Fahrerlebnis durch die eigene Abstimmung aber ein ganz anders. Mittel- bis langfristig werde Polestar auch eigene Komponenten und Technologien entwickeln. Die Entwickler würden bereits für die kürzlich bestätigte Elektro-Sportlimousine Precept in Großbritannien eine eigenständige Fahrzeugarchitektur aufbauen.