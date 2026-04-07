BMW und Rimac Technology kooperieren bei Hochvoltspeicher für den i7

BMW kooperiert beim neuen vollelektrischen i7 mit dem kroatischen E-Mobilitäts-Experten Rimac Technology. Ziel des gemeinsamen Projekts ist laut einer Mitteilung: Die von BMW entwickelte Gen6-Technologie „für einen innovativen Hochvoltspeicher für mehr Reichweite und höhere Ladegeschwindigkeit“ in die neue elektrische 7er-Limousine zu bringen.

Die sechste Generation von BMWs eDrive-Technologie (Gen6) hält in Form ihrer 4695-Li-Ionen-Rundzelle Einzug in das vollelektrische Spitzenmodell der bayerischen Marke. Die Zelle zeichnet sich den Angaben zufolge unter anderem durch eine 20 Prozent höhere volumetrische Energiedichte im Vergleich zu den prismatischen Zellen der Gen5 aus.

Dem neuen, neben den Verbrenner- und Plug-in-Hybridversionen angebotenen i7 ermögliche der Hochvoltspeicher, der die Gen6-Zelltechnologie mit der etablierten Gen5-Modulbauweise verbinde, zu einer deutlich gesteigerten Reichweite, so BMW. Die Kunden könnten dank der neuentwickelten Technologie auch deutlich schneller laden. Die Ladeleistung werde gesteigert und die Ladezeit entsprechend reduziert.

„Schnell rollen wir die Technologien der Neuen Klasse in unser gesamtes Modellportfolio aus – selbstverständlich auch in unserer vollelektrischen Luxuslimousine. Die Entwicklungsteams beider Unternehmen haben eine maßgeschneiderte Lösung für den neuen BMW i7 entwickelt“, so Thomas Engelhardt, Senior VP Entwicklung Hochvoltspeicher und Laden der BMW Group. Die „Neue Klasse“ ist BMWs künftige Elektroauto-Plattform, die aktuell mit dem jüngsten iX3 und dem kommenden i3 eingeführt wird.

„Der Hochvoltspeicher wird auf modernsten Anlagen bei Rimac Technology in Kroatien hergestellt und montagefertig im BMW Group Werk Dingolfing, der weltweit einzigen Produktionsstätte der BMW 7er Reihe, angeliefert“, heißt es.

Mate Rimac, Gründer und President der Rimac Group: „BMW ist seit jeher dafür bekannt, die Technik auf höchstem Niveau voranzutreiben, was diese Zusammenarbeit für uns besonders spannend macht. Gemeinsam haben wir in Rekordzeit ein Hochvolt-Batteriesystem entwickelt, das das volle Potenzial der neuen zylindrischen Zellen ausschöpft und deutliche Verbesserungen bei Energie, Reichweite und Ladeleistung bringt. Wir sind stolz darauf, dass dieses System nun auf unserem neuen Rimac-Campus in großem Maßstab produziert wird.“

Rimac Technology ist ein zur Rimac Group zugehöriger Zulieferer, der sich mit Produkten auf die Elektrifizierung im Automobilbereich spezialisiert. Das Portfolio definiert sich aus Hochvolt-Batteriesystemen, E-Achsen sowie Elektronik- und Softwarelösungen, die unternehmensintern entwickelt und produziert werden. Der BMW i7 mit Rimac-Technologie soll demnächst bei der Auto China 2026 in Peking seine Weltpremiere feiern.