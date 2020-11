Mit Blick auf die Risiken für Autounternehmen, die beim Umstieg auf Elektromobilität zögern, wird oft das Beispiel Nokia genannt. Der finnische Konzern war lange führender Anbieter von Mobiltelefonen, reagierte aber nicht schnell genug auf die neuesten Trends rund um Smartphones. Heute spielt Nokia bei Mobiltelefonen keine zentrale Rolle mehr – Volkswagen-Chef Herbert Diess will verhindern, dass es Europas größtem Autokonzern in seiner Branche ebenso ergeht.

Die Autobauer haben derzeit mit der Coronavirus-Krise zu kämpfen, die größere Herausforderung ist für sie aber die Transformation der Branche hin zu elektrischen, umfassend digitalisierten Fahrzeugen. Die etablierten Hersteller liegen hier hinter Innovatoren wie Tesla oder auch US-amerikanischen und chinesischen Startups zurück. Wollen sie auch in Zukunft im großen Stil Pkw verkaufen, müssen sie ihr E-Auto- und Software-Know-how rasch deutlich ausbauen.

„Nokia ist wahrscheinlich ein gutes Beispiel, wie ein derart großer Wandel ablaufen kann – wenn man nicht schnell genug ist, wird man nicht überleben. Ich spreche mit unseren Leuten regelmäßig darüber“, sagte Diess im Gespräch mit der US-Nachrichtenagentur Bloomberg. Volkswagen stehe vor zwei zentralen Herausforderungen: Elektroautos und Digitalisierung. Für den Wandel hin zur E-Mobilität sei man „sehr gut“ aufgestellt, da man Batterie-Kapazitäten aufbaue, ganze Werke auf die Produktion von Strom-Autos umstelle und das Personal weiterqualifiziere.

In Zukunft werde es für die Käufer sehr schwer, sich gegen ein Elektroauto zu entscheiden, so Diess. Der größere Wandel in der Automobilindustrie sei jedoch, dass das Auto mehr und mehr von Software bestimmt wird. Dabei würden enorme Mengen an Daten gesammelt, um mithilfe künstlicher Intelligenz, Wissen über den Fahrer und den Straßenzustand sowie unter Sicherheitsaspekten ein besseres Produkt zu schaffen. Dabei gelte es, eine Entscheidung zu treffen: „Werden wir der Anbieter einer Art Hülle, einer Karosserie, die mit dem Computer eines anderen ausgerüstet und betrieben wird, oder sind wir dazu in der Lage, dieses aufregende, wertvolle Gerät zu einem echten Internetgerät zu machen?“, so Diess.

Künftig eigene Software

Volkswagen will sich bei der Software für seine Autos nicht mehr wie bisher auf Zulieferer verlassen. Die Kompetenzen für eigene Lösungen muss das Unternehmen noch aufbauen. Man habe hier bereits Fortschritte gemacht, aber einen weiten Weg vor sich, räumte Diess ein. Er ist überzeugt, dass ein leistungsfähiges, umfassend vernetztes automobiles Betriebssystem in den nächsten fünf bis zehn Jahren der ausschlaggebende Faktor in der Branche sein wird. Volkswagen wolle diesen Bereich inklusive des Managements der Daten selbst beherrschen. Die Technologie dazu soll später auch anderen Firmen angeboten werden.

Bei der Software in Autos gilt derzeit E-Auto-Pionier Tesla als führend. Diess bezeichnete den US-Hersteller gegenüber Bloomberg als „sehr wichtigen Wettbewerber“, der die Industrie vorantreibe. Tesla verfüge schon über Software-Kompetenz, die Volkswagen erst noch aufbauen müsse, und sei eine Referenz für den Traditionskonzern. Volkswagen habe aber weiter Vorteile, so biete man beispielsweise mit den Elektroautos Taycan und e-tron der Töchter Porsche und Audi „wirklich Premium-Qualität“.

„Wir wollen mit Tesla in Wettbewerb treten und versuchen, ihnen nahezukommen und sie in einigen Bereichen zu überholen. Wenn es um den Kampf um die Marktführerschaft geht, ist das Rennen weiter offen“, sagte Diess. Er glaube, dass Volkswagen das am besten für das Elektroauto-Zeitalter vorbereitete Unternehmen ist. Europa werde eines der Hauptdrehkreuze für Elektrifizierung und die Wolfsburger seien bereit dafür. „Das wichtige ist, die Transformation zu bewältigen. 2024 und 2025, wenn Autos wirklich Internetgeräte werden und beginnen selbst zu fahren, hoffe ich, dass wir die richtigen Entscheidungen getroffen haben.“