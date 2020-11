Der Verband der Automobilindustrie (VDA) pocht weiter darauf, dass Industrie und Politik neben Elektroautos auch klassische Verbrenner und andere alternative Antriebsarten vorantreiben. VDA-Präsidentin Hildegard Müller erklärte nun in einem Interview mit dem Spiegel, dass sich die Branche über die wachsenden Verkaufszahlen von E-Autos freue – es fehle aber noch eine große Zahl an Ladestationen.

„Die Ladeinfrastruktur muss jetzt schnell deutlich besser werden“, forderte Müller. Dass der Absatz von Elektroautos in Deutschland trotz dem noch im Aufbau befindlichen Ladenetz boomt, freue den Autoverband. Das zeige, dass die Branche liefere, was sie versprochen hat. Während Tausende Elektroautos und Plug-in-Hybride pro Woche neu zugelassen würden, entstünden in diesem Zeitraum jedoch nur 200 weitere Ladepunkte. Eine öffentliche Ladesäule komme momentan auf etwa 13 E-Autos. An Ostern 2021 werden sich nach Prognosen des VDA bereits 20 E-Fahrzeuge eine Säule teilen, wenn der Ausbau nicht erheblich schneller abläuft.

Der vor einem Jahr beschlossene „Masterplan Ladeinfrastruktur“ der Bundesregierung sieht bis 2030 eine Million öffentliche Ladepunkte vor. „Um das zu erreichen, würden wir ab sofort etwa 2000 neue Ladepunkte pro Woche benötigen. Das ist das Zehnfache dessen, was derzeit errichtet wird“, betonte Müller. An die Politik gerichtet warnte sie: „Wenn es so weitergeht wie bisher, wird sich die E-Mobilität nicht in der Breite durchsetzen können.“

Darauf angesprochen, dass E-Auto-Branchenprimus Tesla ein eigenes Ladenetz installiert, verwies Müller auf das von BMW, Daimler und Volkswagen ins Leben gerufene europäische Schnellladeunternehmen Ionity. Das Netz der Hersteller reiche aber nicht. Wie von der Politik gefordert, fahre die Autobranche jetzt die Produktion von umweltfreundlicheren Fahrzeuge hoch, deutsche Marken brächten in den nächsten Jahren 150 Elektro-Modelle auf den Markt. „Wir liefern, jetzt muss die Politik hinterherkommen und die nötige Infrastruktur schaffen“, verlangte Müller.

Am 17. November trifft sich die Kanzlerin mit Branchenvertretern zu einem weiteren „Autogipfel“. Müller will dann auf die immer strengeren Ziele für den CO2-Ausstoß von Pkw in der EU hinweisen. Die Autohersteller würden hart an der Erfüllung der Vorgaben arbeiten, man könne die Menschen aber nicht zum Kauf eines Elektroautos zwingen, wenn die nötigen Ladestationen fehlen.

VDA will „Ladegipfel“

Der Bund und die Länder treiben die Installation von öffentlichen wie privaten Ladestationen bereits mit viel Geld voran. Parallel wird der Erwerb von Elektroautos mit hohen Summen gefördert. Der Staat investiere viel, räumte die VDA-Chefin ein, es hapere jedoch bei der Umsetzung. Neben der Bundesregierung müssten sich etwa auch die Bürgermeister einbringen, jede Kommune sollte sich an einen verbindlichen Umsetzungsplan halten. Außerdem brauche es eine Vernetzung der Ladesäulen, damit die Nutzer mit einer App oder Ladekarte in ganz Deutschland Energie ziehen können.

Auch die Wirtschaft müsse weitere Ladestationen schaffen, die Politik das aber möglich machen: „Indem sie die Planungsverfahren vereinfacht und beschleunigt und Ladestrom von der Erneuerbare-Energien-Umlage befreit, damit er billiger wird“, so Müller. Sie schlug einen „Ladegipfel“ mit der Autoindustrie, den Mineralöl- und Energiekonzernen, dem Einzelhandel, den Parkhausbetreibern, der Wohnungswirtschaft, mit Vertretern der Bundespolitik und der Kommunen vor. Nur gemeinsam könne man die großen Lücken im Ladenetz schließen.

Müller ist überzeugt, dass sich die E-Mobilität durch das größere Modellangebot und höhere Reichweiten von Elektroautos mit der richtigen Infrastruktur durchsetzen wird. Für den Hochlauf sei allerdings die mittlerweile bis zu 9000 Euro hohe Elektroauto-Kaufprämie „Umweltbonus“ ein wichtiges Instrument – bis 6000 Euro davon übernimmt der Staat, den Rest die Autohersteller.

Wann Stromer den Verbrenner-Antrieb komplett ablösen, sei noch nicht absehbar. Der Aufwand für die Industrie, um wie versprochen bis 2050 klimaneutrale Mobilität zu erreichen, sei enorm und werde unterschätzt, sagte die VDA-Präsidentin. Das gelte auch für die Energieversorger, die für das E-Auto-Laden Milliarden in den Netzausbau investieren müssten. Hier gebe es wie bei den Antriebsarten Alternativen, beispielsweise indem der Gesetzgeber intelligentes Laden fördert, um Netzüberlastungen zu vermeiden. Wer außerhalb der Nachfragespitzen Strom lädt, bekäme ihn dann billiger.